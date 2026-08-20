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Sao Việt 20/8: BTV Hoàng Trang VTV lần đầu tiết lộ gia đình chị và gia đình ca sĩ Soobin quen thân. Vì vậy, hai chị em đã biết nhau từ sớm.

NSND Hồng Vân hát tặng chồng bài "Lời hẹn ngàn năm" và nói: "Nếu có kiếp sau, Hồng Vân cũng tìm Lê Tuấn Anh cho bằng được" khiến ông xúc động, nghẹn ngào.

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Diễn viên Minh Trang ngọt ngào.
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Ca sĩ Hồ Ngọc Hà diện hàng hiệu dạo phố.

Vợ chồng NSƯT Quốc Cơ đưa các con đi hái việt quất ở Nhật.

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Ca sĩ Tăng Phúc "thả thính" fan.
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Hải Yến Idol vui trên sân thể thao.
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Diễn viên Quỳnh Nga đi cà phê.
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Diễn viên Đinh Ngọc Diệp đáng yêu với bộ cánh tông hồng.
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Vợ chồng Anh Tuấn - Nguyệt Hằng gây cười khi quay lưng vào nhau ăn phở.
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Ca sĩ Phan Đinh Tùng ấp ủ làm dự án thánh ca.

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Tú Liên

Ảnh: FBNV