Diễn viên Ngọc Thủy 'Bước chân vào đời” tố bạn diễn sàm sỡ, đã nhận lời xin lỗiDiễn viên Ngọc Thuỷ "Bước chân vào đời" xác nhận với VietNamNet nam diễn viên bị cô tố động chạm đã nhắn tin xin lỗi. Tinh thần của cô cũng đã ổn định hơn.
NSND Hồng Vân hát tặng chồng bài "Lời hẹn ngàn năm" và nói: "Nếu có kiếp sau, Hồng Vân cũng tìm Lê Tuấn Anh cho bằng được" khiến ông xúc động, nghẹn ngào.
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Tú Liên
Ảnh: FBNV