Hồ Ngọc Hà đang chuẩn bị cho một sự kiện đặc biệt quan trọng tại Milan. Dù vóc dáng hiện tại không béo, cô vẫn đặt mục tiêu giảm thêm 2kg để gương mặt trở nên sắc nét và thanh thoát hơn. Nữ ca sĩ chiêm nghiệm khi còn trẻ, việc giảm cân dễ dàng, đôi khi chỉ cần nhịn ăn 1 ngày là có thể xuống ngay 1kg.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Hồ Ngọc Hà phải tìm cách cân bằng dinh dưỡng để cơ thể đủ dưỡng chất, giúp làn da sáng mịn, dáng đẹp mà vẫn đạt được mức cân nặng lý tưởng trong khoảng 57,5kg-58kg. Cô cũng thừa nhận áp lực khi "đến tháng", cơ thể thường tự tăng thêm khoảng 2kg.

Hà Hồ rất chăm chút đến vóc dáng.

Để đạt được mục tiêu, Hồ Ngọc Hà áp dụng chế độ ăn uống ưu tiên thực phẩm dạng lỏng và các loại hạt để giữ bụng nhẹ nhàng. Cô bắt đầu ngày mới bằng loại bột tự xay gồm đậu xanh, đậu nành, mè đen mix cùng bột protein. Nữ ca sĩ thường thêm các loại hạt như điều, óc chó, bơ hoặc chuối và pha với nước ấm để uống thay vì dùng đồ lạnh.

Hồ Ngọc Hà chia sẻ về chế độ ăn uống:

Vào những ngày bận rộn, cô chọn uống một ly smoothie đầy đủ dưỡng chất từ 3h30 chiều và nhịn luôn cho đến sáng hôm sau. Thực đơn của cô còn bao gồm các món như cá hồi Na Uy ướp muối hồng và tiêu, khoai tây luộc, salad củ dền và gà nướng... Cô tuyệt đối nói không với trà sữa, nước ngọt và đồ uống có cồn.

Hà Hồ kết hợp ăn uống và tập luyện khoa học.

Hành trình 21 ngày không chỉ là chuyện ăn uống mà còn là cuộc chiến với kỷ luật bản thân. Hồ Ngọc Hà đưa việc tập luyện vào thời khóa biểu như một công việc bắt buộc phải làm mỗi ngày. Cô tập yoga nâng cao vào lúc 8h sáng hoặc đổi sang pilates để tạo cảm giác mới mẻ và chinh phục.

Nữ ca sĩ nhấn mạnh quy tắc bù trừ: nếu lỡ ăn nhiều vào hôm trước, hôm sau nhất định phải ăn ít lại. Cô quan niệm "họa từ miệng mà ra" và khuyên phụ nữ, đặc biệt là ở lứa tuổi 40 không nên lơ là vì phụ nữ ở độ tuổi này cần đặc biệt chú ý vì cơ thể đang thay đổi nhiều về mặt nội tiết.

Hà Hồ còn dạy các con về cách ăn uống.

Không chỉ áp dụng cho riêng mình, Hồ Ngọc Hà còn rèn luyện tư duy ăn uống có ý thức cho các con. Cô dạy con phân biệt thực phẩm lành mạnh và không lành mạnh, khuyến khích các bé ăn cá, rau xanh và gà luộc thay vì đồ chiên rán, pasta hay hamburger.

Cô tin rằng việc kiên trì thực hiện thói quen sẽ giúp cơ thể thay đổi tích cực, giúp mỗi người biết yêu thương và quan tâm đến chính mình hơn. Dù lịch trình tại TPHCM hay đi diễn xa bận rộn đến mấy, cô vẫn cố gắng duy trì sự tỉnh táo trong việc lựa chọn thực phẩm để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Hồ Ngọc Hà tập luyện cùng Kim Lý:

Minh Phi

Ảnh, video: HNH