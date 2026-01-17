Hồ Ngọc Hà “bắt tay” cùng các học trò

MV Lyric Cho đi nhiều hơn là ca khúc nằm trong chương trình Gala nhạc Việt. Sản phẩm là màn kết hợp giữa Hồ Ngọc Hà và 4 ca sĩ là học trò của cô qua các cuộc thi âm nhạc: Bùi Anh Tuấn và GiGi Hương Giang (The Voice 2012), Giang Hồng Ngọc (X-Factor 2014) và gương mặt mới nhất Thanh Thuỵ (Điểm hẹn tài năng 2025).

Hồ Ngọc Hà lần đầu kết hợp cùng 4 học trò là các ca sĩ nổi tiếng từ nhiều cuộc thi.

Với 5 màu giọng khác biệt, ca khúc mang đến sự lắng đọng, được kỳ vọng khi trình diễn trên sân khấu Gala nhạc Việt sắp tới.

Bài hát nói về sự cho đi, lòng biết ơn và sự sẻ chia - những từ khóa trùng khớp với hành trình của Hồ Ngọc Hà trong năm 2025. Dù không ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc cá nhân, nữ ca sĩ vẫn là cái tên góp mặt trong các sự kiện lớn trong năm qua.

Hồ Ngọc Hà đã âm thầm thực hiện hoạt động thiện nguyện bền bỉ: Ủng hộ gần 2 tỷ đồng cho người dân vùng thiên tai, trực tiếp đến các vùng bão lũ hỗ trợ bà con hay trao học bổng cho trẻ em mồ hôi học giỏi ở vùng sâu vùng xa...

Hồ Ngọc Hà dành nhiều thời gian năm qua cho các hoạt động thiện nguyện, vì cộng đồng.

Chính những trải nghiệm thực tế đó khiến cô cảm thấy bài hát này đến với mình như một cái duyên.

Những hình ảnh trong MV lyric Cho đi nhiều hơn cũng chính là hành trình thực hiện sứ mệnh suốt năm qua của Hồ Ngọc Hà.

Những chuyến đi trao tặng của ca sĩ trong Hành trình 20+ và gần nhất là 2 chuyến đi đến Khánh Hòa hỗ trợ những bà con khó khăn chịu ảnh hưởng sau lũ được tái hiện lại trong MV. Cô còn cùng những người em đến một số chùa và mái ấm tại TPHCM để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn.

Hồ Ngọc Hà cho biết cô hạnh phúc khi gặp lại những người đồng nghiệp mà mình từng đồng hành từ những bước đi đầu tiên.

"Đôi khi có những năm hát nhiều nhưng có những năm mình nên chia sẻ nhiều hơn. Xuân đến không có nghĩa là nghe nhạc xuân mà có thể ôn lại những câu chuyện đã qua để rút ra bài học.

Có lẽ bài hát này sẽ là khoảnh khắc để mọi người lắng lòng lại, nghe đi nghe lại”, cô chia sẻ.

MV "Cho đi nhiều hơn" của Hồ Ngọc Hà và các học trò

Juky San trải lòng về chuyện tình cảm, nỗi lo kinh tế

Juky San vừa ra mắt album đầu tay Đẫm tình. Đây là dự án đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình âm nhạc của ca sĩ, khi toàn bộ 11 ca khúc trong album đều do chính nữ ca sĩ chấp bút.

Juky San có album đầu tay sau 6 năm làm nghề.

Juky San thừa nhận, quãng đường 6 năm theo đuổi âm nhạc với cô có nhiều áp lực và thử thách. Đến thời điểm hiện tại, con đường làm nghề của mình vẫn chưa thực sự dễ dàng, trong đó nỗi lo kinh tế là áp lực thường trực.

Juky San cho biết, cô không viết nhạc để kể những điều quá lớn lao, mà bắt đầu từ chính những câu chuyện rất đời xung quanh mình. Đó là những trải nghiệm tình yêu cá nhân và cả những khoảnh khắc hạnh phúc mà cô chứng kiến từ những người thân yêu.

“Mỗi trải nghiệm đều mang lại cho tôi cảm xúc rất mãnh liệt. Tôi muốn ghi lại tất cả, cho đến một ngày, khi cảm thấy bản thân đã đủ tự tin, tôi mới biến chúng thành âm nhạc”, cô nói.

Và hành trình ấy đã khép lại bằng album Đẫm tình gồm 11 ca khúc do chính cô sáng tác. Nữ ca sĩ ví album như “mùa gặt” sau quãng thời gian dài gieo trồng cảm xúc.

Ca sĩ đối diện nhiều nỗi lo, 1 trong đó là vấn đề kinh tế khi làm nghề.

Với ca sĩ, đây không chỉ là một dự án âm nhạc, mà còn là nơi cô lần đầu đối diện và cởi mở hơn với những câu chuyện tình cảm của chính mình. Nếu trước đây, Juky San là người khá ngại nói về đời sống riêng tư, đặc biệt là chuyện yêu đương thì nay dần mở lòng hơn.

Khi được hỏi liệu 11 ca khúc có tương ứng với 11 mối tình hay không, Juky San cười và đáp: "Chỉ vài người thôi".

Với nữ ca sĩ, dù là mối tình ngắn ngủi hay dài lâu đều để lại những dấu ấn sâu sắc trong cô. "Từng ngóc ngách cảm xúc, cách tôi nhìn cuộc đời và cảm nhận về tình yêu, tôi đều đưa hết vào album", Juky San bày tỏ.

MV "Ta cùng nhau quên niềm đau" của Juky San

Ảnh, clip: NVCC