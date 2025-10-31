Thiên Huệ, một nữ du khách đến từ Đài Loan (Trung Quốc) đã chia sẻ nhiều video trải nghiệm ẩm thực ở phố cổ Hà Nội.

Mới đây, nữ du khách có 1 ngày thưởng thức các món ăn Việt Nam được tạo nên từ bánh tráng. Bữa trưa, cô ăn bánh tráng cuốn thịt heo, chiều ăn vặt với bánh tráng nướng, bánh tráng trộn, bánh tráng cuốn và thử bánh tráng cuốn bánh xèo miền Tây vào bữa tối.

Thiên Huệ miêu tả, ăn món bánh tráng cuốn thịt heo giống như ăn chiếc chả giò không cần chiên rán, còn bánh tráng nướng nóng hổi lại giòn thơm, như một chiếc pizza phiên bản Việt.

Nữ du khách càng bất ngờ hơn khi thưởng thức bánh tráng cuốn bánh xèo kiểu miền Tây và nhận xét là rất ngon miệng.

Nữ du khách ngạc nhiên khi bánh tráng có thể tạo ra nhiều món ăn ngon. Ảnh: Travelandrice

Thiên Huệ thưởng thức bánh xèo tại một quán ăn miền Tây tại phố Hàng Điếu, Hà Nội. Quán được cẩm nang ẩm thực Michelin Guide đưa vào hạng mục Bib Gourmand - các quán ăn ngon với giá cả phải chăng.

"Quán nhỏ nhưng đông nghẹt người", nữ du khách miêu tả khi tới quán.

Theo chia sẻ của chủ quán, đa phần thực khách tới đây đều gọi món bánh xèo giòn rụm, mang đặc trưng hương vị miền Tây. Bánh xèo của quán có đa dạng các loại nhân từ lợn, gà, bò tới hải sản.

Suất bánh xèo hải sản giá 165.000 đồng. Ảnh: Travelandrice

Thiên Huệ gọi món bánh xèo hải sản. Trên bàn ăn, cô chú ý đến bảng hướng dẫn giới thiệu các loại rau ăn kèm và cách gói bánh xèo bằng bánh tráng, được trình bày đẹp mắt, rõ ràng, giúp thực khách dễ dàng làm theo.

Khi chiếc bánh nóng hổi, màu vàng tươi đẹp mắt được bê ra, Thiên Huệ khen ngợi: "Chiếc bánh rất lớn. Phần vỏ làm từ bột gạo và nghệ nên vàng ươm".

Cô ngạc nhiên với rổ rau sống ăn kèm siêu phong phú, tươi rói với đủ loại như xà lách, bạc hà, tía tô, kinh giới... Nhiều loại rau trong đó nữ du khách không thể phân biệt tên. Nhân bánh đầy đặn với tôm, mực và thịt cá.

Rổ rau sống ăn kèm siêu phong phú. Ảnh: Travelandrice

Dựa theo hướng dẫn, nữ du khách Trung Quốc dùng bánh tráng cuốn một cuốn lớn với đầy đủ rau sống, bánh xèo, chấm cùng nước mắm chua ngọt. Nữ du khách liên tục gật gù: "Tôi không ngờ bánh tráng Việt Nam có thể tạo ra nhiều món ăn ấn tượng như thế".

Quán bánh xèo miền Tây này hoạt động từ năm 2014, luôn tấp nập thực khách, đặc biệt là sau khi được Michelin vinh danh. Mỗi phần bánh xèo ở đây khá to, vỏ vàng ươm giòn rụm nhưng không ngấm dầu, phần nhân đầy đặn, hấp dẫn.

Bánh xèo tại quán có phần nhân rất đa dạng

Anh Lê Trọng Quốc (tên thường gọi là anh Bảy, quê Bến Tre) - là đầu bếp cũng là chủ quán, từng chia sẻ với PV VietNamNet, phần lớn nguyên liệu được mua và vận chuyển từ miền Tây ra Hà Nội (như rau đắng, bông so đũa, bông điên điển, cá kèo...) nên khá tốn kém về chi phí, thời gian.

Tuy nhiên, chủ quán cho rằng, phải có nguyên liệu chuẩn thì món ăn mới có hương vị miền Tây đích thực.

"Các món ăn ở quán đều mang đặc trưng miền Tây Nam Bộ, nhưng được điều chỉnh một chút để phù hợp với khẩu vị của số đông thực khách", anh Bảy cho hay.

Ngoài món bánh xèo, quán còn có nhiều món ăn được ưa chuộng như bún mắm, chả nem, cá kèo nướng, món cuốn... Quán cũng phục vụ lẩu cá kèo lá giang, lẩu mắm Cần Thơ mang hương vị đặc trưng của miền Tây.

Quán nhận được đánh giá khá tốt từ thực khách. Nhiều người khen về hương vị chuẩn miền Tây, thái độ phục vụ nhẹ nhàng, lịch sự. Điểm trừ của quán là không gian nhỏ, các món ăn gọi tới đâu làm tới đó nên thời gian chờ khá lâu. Thực khách đi theo nhóm nên đặt đồ trước.

Quán ăn miền Tây này rất đông khách