Theo dữ liệu thống kê từ BestPrice Travel, nhu cầu đặt các tour ngắm tuyết tăng khoảng 20-25% so với cùng kỳ. Tại Vietluxtour, các tour "mùa đông tuyết trắng" cũng là sản phẩm bán chạy nhất vào tháng cuối năm và tết Dương lịch 2026.

Nhiều tour ngắm tuyết khởi hành tới Trung Quốc trong tháng 12 của đơn vị này đã kín chỗ.

Tour Hàn Quốc, Nhật Bản vẫn hút khách

Thị trường Đông Bắc Á như Hàn Quốc, Nhật Bản tiếp tục là lựa chọn hàng đầu của khách Việt. Chi phí cho tour Hàn Quốc từ 16 triệu đồng, Nhật Bản từ 25 triệu đồng cho hành trình 5-6 ngày.

Ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc marketing của BestPrice Travel cho biết, tại Nhật Bản, tuyến Tokyo - Yamanashi - Nagano, hoặc Nagoya - Takayama -Shirakawago, nơi khách có thể ngắm tuyết và tắm onsen, đang "đắt khách" nhất.

Điểm nhấn của tour là làng cổ Shirakawago. Ngôi làng nằm dưới chân núi Hakusan ở miền trung Nhật Bản được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1995. Vào mùa đông, những ngôi nhà cổ nơi đây phủ mái tuyết trắng xóa. Cao điểm, lớp tuyết rơi có thể dày 1-2 m, tạo nên khung cảnh đồng quê đẹp tựa chốn thần tiên.

Shirakawago vẫn gìn giữ được vẻ đẹp vốn có với những ngôi nhà cổ xây dựng theo phong cách gassho-zukuri có phần mái dốc cao như hai tay chắp lại cầu nguyện. Ảnh: Cloe Ting

Trong khi đó, tour Hàn Quốc dù đã quen thuộc nhưng vẫn được du khách Việt ưa chuộng nhờ lượng tuyết rơi ổn định, nhiều khu trượt tuyết chất lượng cao và dịch vụ chuyên nghiệp, theo nhận định của bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông của Vietluxtour.

Tour ngắm tuyết Trung Quốc đa dạng, chỉ từ 6,5 triệu đồng

Các công ty Việt Nam ghi nhận sự tăng trưởng mạnh về lượng khách đặt tour mùa đông ngắm tuyết ở Trung Quốc.

Ông Nguyễn Hữu Cường, Tổng Giám đốc Tràng An Travel cho biết, các sản phẩm tour ngắm tuyết, trượt tuyết Trung Quốc như Kiệu Tử Sơn (Vân Nam), Gia Cô Sơn (trong hành trình Cửu Trại Câu - Thành Đô), Cáp Nhĩ Tân, đang hấp dẫn khách Việt vì chi phí phải chăng, nhiều lựa chọn.

Với khoảng 6,5 triệu đồng, du khách có thể đặt tour đường bộ 5 ngày 4 đêm theo hành trình Hà Khẩu - Thạch Lâm - Côn Minh - Kiệu Tử Sơn - Mông Tự. Tháng 10 đến tháng 3, thời tiết ở núi Kiệu Tử rất lạnh, khả năng có tuyết cao.

Núi Kiệu Tử cách thành phố Côn Minh khoảng 155km, đỉnh chính cao 4.247m - cao nhất khu vực trung tâm tỉnh Vân Nam. Nếu thời tiết thuận lợi, du khách có thể thấy tuyết đọng trên các tán cây từ độ cao 3.500m. Từ độ cao khoảng 3.850m, tuyết bắt đầu rơi khá dày.

Với chi phí khoảng 16 triệu đồng, du khách có thể tham khảo tour bay đến Cửu Trại Câu - Thành Đô, 6 ngày 5 đêm. Trong hành trình này, ngoài tham quan công viên Gấu Trúc và Cửu Trại Câu, bạn có thể đến khu trượt tuyết với "mùa trượt tuyết dài nhất", kéo dài từ cuối tháng 10 đến tháng 3 năm sau.

Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Gia Cô Sơn còn được mệnh danh là khu nghỉ dưỡng trượt tuyết "gần bầu trời nhất" ở Tứ Xuyên. Độ dày tuyết lên tới hơn 80cm, lý tưởng để tham gia trượt tuyết.

Ở mức chi phí khoảng 30 triệu đồng, tour mùa đông tới Cáp Nhĩ Tân "cháy hàng" nhất năm nay. Bà Lưu Thị Thu, Phó Giám đốc Hoàng Việt Travel cho biết, đơn vị này mở tour Cáp Nhĩ Tân với tần suất dày đặc để đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc), có nhiệt độ trung bình năm 4,25 độ C và nhiệt độ cực thấp có thể xuống -42,6 độ C. Thành phố này được mệnh danh là "thành phố Băng", nổi tiếng với ngành du lịch mùa đông phát triển và lễ hội băng đăng thường niên - một trong những lễ hội băng tuyết lớn và lâu đời nhất thế giới.

Tour mùa đông tới Cáp Nhĩ Tân hút khách Việt. Ảnh: Trang Nem

Trong hành trình này, du khách Việt sẽ khám phá Yabuli - khu nghỉ dưỡng trượt tuyết lớn nhất Trung Quốc; thế giới Băng Tuyết (Bingxue Big World) - triển lãm nghệ thuật băng tuyết lớn nhất thế giới và là địa điểm chính diễn ra Lễ hội Băng tuyết Cáp Nhĩ Tân. Điểm nhấn của tour là làng Tuyết Hương, với những ngôi nhà phủ kín tuyết trắng tựa cổ tích.

Khi đêm xuống, nơi đây càng trở nên huyền ảo khi được thắp sáng bởi những ngọn đèn lồng xanh đỏ, mang không khí đặc trưng lễ hội cuối năm và nét văn hóa của người dân sống ở khu vực Đông Bắc Trung Quốc.

Du khách Việt tại ngôi làng đẹp như cổ tích - làng Tuyết Hương. Ảnh: Trang Nem

Tại Vietluxtour, sản phẩm tour "mới nổi" Tân Cương mùa tuyết hay Thượng Hải - Ô Trấn mùa đông cũng được ưa chuộng. Các tour này khởi hành trong tháng 12 đều đã kín chỗ.

"Du khách Việt có xu hướng ưu tiên hành trình vừa phải, các điểm đến nổi trên mạng xã hội nhưng không quá đông đúc", bà Bảo Thu cho biết.

Năm nay các công ty du lịch cũng ghi nhận sự quan tâm của khách Việt đến các điểm có lễ hội Giáng sinh sôi động ở châu Âu (Áo, Séc, Hungary, Pháp...) và ngắm bắc cực quang tại Bắc Âu.