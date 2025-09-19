Ngày 19/9, lễ tân hôn của ca sĩ Hồ Quang Hiếu diễn ra ấm cúng tại tư gia ở TPHCM, trong không khí quây quần của hai bên gia đình.

Hồ Quang Hiếu và vợ Tuệ Như trong lễ tân hôn.

Nghi thức truyền thống được thực hiện trang trọng, không gian trang trí tinh tế với hoa tươi phủ khắp, tông trắng chủ đạo.

Cô dâu - chú rể xuất hiện trong áo dài trắng, sánh đôi rạng rỡ, thu hút mọi ánh nhìn. Không gian lễ cưới vừa giản dị vừa sang trọng, gợi cảm giác gần gũi nhưng vẫn đậm chất nghệ sĩ.

Sự xuất hiện của con trai 8 tháng tuổi - bé Nguyễn Trần Quang Vinh (tên gọi thân mật là Hin) - khiến lễ cưới trở nên đặc biệt hơn.

"Hôn lễ mặc dù chỉ diễn ra chốc lát nhưng tình yêu là trọn đời. Già đi là dung nhan, mãi mãi trường tồn là tình cảm chân thành", Hồ Quang Hiếu nhắn nhủ bà xã.

Một số khoảnh khắc trong lễ cưới của Hồ Quang Hiếu và vợ.

Bà xã nam ca sĩ - Tuệ Như cũng không quên gửi lời nhắn dí dỏm đến khán giả: "Hẹn mọi người chiều nay ăn cưới online cùng Như nha".

Tối cùng ngày, cả 2 tổ chức tiệc cưới tại 1 resort sang trọng ở TPHCM. Cặp đôi tổ chức lễ theo mô hình khu vườn tình yêu với tông hồng chủ đạo, tạo cảm giác nhẹ nhàng, lãng mạn.

Không gian lễ cưới được diễn ra tại 1 resort sang trọng.

Lễ cưới còn là lời hứa Hồ Quang Hiếu muốn dành tặng bạn đời. Trước đó, anh bày tỏ muốn đợi con trai cứng cáp để chứng kiến cha mẹ đón niềm hạnh phúc.

Họ chuẩn bị số lượng lớn hoa tươi trang trí với khoảng 30 loại, 50% là hoa nhập khẩu, chủ yếu gồm hồng, cẩm tú cầu, mẫu đơn, lan hồ điệp.

Hoa tươi được dùng trang trí cho lễ cưới.

Không gian sảnh cưới rộng rãi, nhiều mảng xanh. Sân khấu trang trí bằng vải voan trong suốt để nổi bật cảnh quan thiên nhiên.

Nam ca sĩ cho biết anh và vợ đều hướng nội nên lễ cưới chỉ mời khoảng 80 khách, bao gồm gia đình, bạn bè thân thiết và 1 số nghệ sĩ.

“Đám cưới là ngày vui, chúng tôi không đặt ra quy định phức tạp nào. Chỉ cần mọi người có mặt chung vui và mặc trang phục đúng dress code để lên hình cho đẹp là đủ”, anh nói.

Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như đăng ký kết hôn hồi tháng 5/2023 sau vài tháng yêu nhau. Từ khi về chung nhà, cặp đôi thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào trên trang cá nhân.

Ảnh, clip: NVCC