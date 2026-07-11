Ngày 11/7, trao đổi với VietNamNet, ông Trần Nam Trung, Chủ tịch UBND xã Phiêng Khoài (Sơn La) cho biết, chính quyền địa phương đang huy động lực lượng phối hợp cùng cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục hố sụt lún xuất hiện gần nhà dân.

Hố sụt lún đang được khắc phục. Ảnh: UBND xã Phiêng Khoài

Trước đó, do mưa lớn vào đêm qua và rạng sáng nay (11/7), tại hộ gia đình ông Vì Văn Múa (trú thôn An Hưng, xã Phiêng Khoài) đã xuất hiện một hố sụt lớn (rộng 4m, sâu 3m) cách nhà khoảng 1m. Hố có dấu hiệu tiếp tục sụt lún, gây mất an toàn cho người và tài sản.

Nhận được thông tin, đại diện chính quyền địa phương đã đến hiện trường kiểm tra, nắm tình hình và chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương hỗ trợ gia đình ông Múa di dời người, tài sản đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng xử lý hố sụt. Ảnh: UBND xã Phiêng Khoài

UBND xã chỉ đạo các lực lượng cắm biển cảnh báo, khoanh vùng khu vực nguy hiểm, theo dõi sát diễn biến hố sụt.

Bên cạnh đó, địa phương tiếp tục rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở, sụt lún khác trên địa bàn nhằm chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trong mùa mưa bão.

Cũng trong sáng nay, mưa lớn đã gây ngập một số nhà dân và khoảng 200m đường trên tuyến Quốc lộ 279D đoạn chạy qua tiểu khu 2, xã Mường La.

Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng khơi thông dòng chảy. Đến khoảng 9h cùng ngày, khi nước rút, các lực lượng đã phối hợp cùng Cảnh sát PCCC&CNCH dọn dẹp bùn đất trên đường và hỗ trợ nhà dân.

Mưa lớn gây ngập trên tuyến QL 279D. Ảnh: UBND xã Mường La

Tại bản Mường Trai (xã Mường La), chính quyền địa phương cùng nhân dân khẩn trương hỗ trợ hộ gia đình ông Tòng Văn Nén tháo dỡ nhà cửa, di dời tài sản đến nơi an toàn do ảnh hưởng của sạt lở.

Nhà ông Nén đang được tháo dỡ. Ảnh: UBND xã Mường La