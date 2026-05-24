Theo phương án tổ chức giao thông, tại nút giao Quang Trung - Trần Nhân Tông, lực lượng chức năng rào chắn khu vực thi công nhưng vẫn chừa lại khoảng 10m mặt đường để các phương tiện từ Quang Trung có thể rẽ trái vào Trần Nhân Tông theo hướng đi Bà Triệu.

Tại nút giao Trần Nhân Tông - Nguyễn Đình Chiểu, hệ thống rào mềm và biển báo được lắp đặt. Các phương tiện đi từ Trần Nhân Tông chỉ được rẽ trái vào Nguyễn Đình Chiểu. Chiều ngược lại từ Nguyễn Đình Chiểu bị cấm rẽ trái vào Trần Nhân Tông nhằm tránh khu vực thi công.

CSGT Hà Nội hướng dẫn phương tiện đi qua khu vực thi công. Ảnh: Đình Hiếu

Trong khi đó, tại nút giao Quang Trung - Nguyễn Du, cơ quan chức năng dựng rào cứng, chỉ cho phép phương tiện lưu thông một chiều từ Nguyễn Du rẽ phải vào Quang Trung theo hướng đi Trần Nhân Tông.

Các vị trí lân cận như nút giao Quang Trung - Nguyễn Gia Thiều, Quang Trung - Bà Triệu và các nút giao trên đường Trần Bình Trọng cũng được bố trí rào mềm cùng lực lượng điều tiết giao thông để hạn chế phương tiện qua khu vực.

Đáng chú ý, đoạn đường Quang Trung từ phố Hai Bà Trưng đến Thợ Nhuộm được rào cứng để phục vụ thi công liên tục 24/24 giờ. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân di chuyển theo lộ trình hướng dẫn trên tuyến Lý Thường Kiệt để tránh nút giao Lý Thường Kiệt - Quang Trung.

Phòng CSGT Hà Nội điều chỉnh đèn nháy vàng tại khu vực rào chắn thi công. Ảnh: Đình Hiếu

Tại nút giao Quang Trung - Tràng Thi, việc thi công diễn ra cả ngày lẫn đêm. Tuy nhiên, đơn vị thi công vẫn phải duy trì một làn đường trên phố Tràng Thi để các phương tiện đi thẳng hoặc rẽ phải.

Ngoài ra, lệnh cấm rẽ trái được áp dụng theo cả hai hướng: từ Tràng Thi vào Quang Trung và từ Quang Trung vào Tràng Thi.

Tại nút ngã 5 Phan Chu Trinh - Hàm Long, rào cứng được dựng theo hình vòng tròn. Ô tô chỉ được lưu thông một chiều từ Lê Văn Hưu đến Thi Sách, đồng thời cấm rẽ phải từ Thi Sách ra Lê Văn Hưu.

Đại diện Phòng CSGT cho biết thêm, tại các khu vực thi công có rào chắn trong phạm vi nút giao, hệ thống đèn tín hiệu sẽ được chuyển sang chế độ nháy vàng để các phương tiện chủ động quan sát khi lưu thông qua khu vực.