Ngày 1/12, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức lễ khai giảng Khóa tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức cấp xã năm 2025 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, kết nối đến 34 điểm cầu tại các Sở KH&CN trên toàn quốc.

Theo Bộ KH&CN, chương trình tập huấn được tổ chức trên nền tảng số nhằm trang bị cho cán bộ xã những kiến thức, kỹ năng thiết yếu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ gần dân nhất, sát dân nhất trong bối cảnh cả nước đang triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia.

Toàn cảnh lễ khai giảng Khóa tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức cấp xã năm 2025 sáng 1/12. Ảnh: Khánh Duy

Thông tin thêm về nội dung tập huấn, ông Triệu Minh Long, Phó giám đốc Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ cho biết chương trình gồm 19 chuyên đề khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với nhiệm vụ của cán bộ công chức viên chức cấp xã.

Tài liệu do các đơn vị của bộ, các đơn vị chuyên môn trực tiếp soạn thảo xây dựng các nội dung ngắn gọn, phù hợp với thực tiễn cấp xã, theo hình thức video ngắn kết hợp với các câu hỏi trắc nghiệm tương tác.

Học trực tuyến cho phép học viên có thể học mọi lúc, mọi nơi, trên máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại. Hệ thống mở từ 0 ngày 1/12 đến 24h ngày 15/12 để học viên tự học hàng ngày. Học viện Chiến lược KH&CN và Tổng công ty VTC sẽ cử cán bộ hỗ trợ 24/7 đối với người học.

Tại lễ khai giảng, Tổng công ty VTC đã demo một bài giảng trong chương trình. Nhận xét nội dung “tốt hơn bình thường một chút”, song Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng lưu ý các đơn vị biên soạn cần điều chỉnh theo hướng chuyển đổi số, thay đổi cách dạy, tư duy dạy học.

“Chuyển đổi số là thay đổi phương cách. Trước đây, chúng ta học trước, làm sau, bây giờ là làm trước, học sau. Thông qua làm để hiểu”, Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, AI không thể thay thế được cán bộ cấp xã, những người gần dân nhất, nhưng có thể làm tốt các công việc chuyên môn, nghiệp vụ. Do đó, chương trình học cần hỗ trợ vấn đề này, bám sát những nhu cầu thiết thực nhất của cán bộ cấp xã trong ứng dụng AI để giải quyết khó khăn.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng lưu ý đơn vị tổ chức những điểm cần điều chỉnh trong chương trình tập huấn. Ảnh: Khánh Duy

Bộ trưởng yêu cầu Học viện Chiến lược KH&CN cùng Tổng công ty VTC điều chỉnh mô hình để phần mềm trở thành “huấn luyện viên” cho các cán bộ cấp xã, giao việc để làm, sau đó quan sát, hướng dẫn, với mục tiêu cuối cùng là “người học giỏi hơn người dạy”.

“Bộ KH&CN phải hỗ trợ xã thông qua việc cung cấp nền tảng số, công cụ số để các thủ tục công của bộ được thực hiện tự động ở cấp xã. Đây mới là sự giúp đỡ của Bộ KH&CN đối với cán bộ cấp xã, đặc biệt là thủ tục yêu cầu chuyên môn cao”, Bộ trưởng phát biểu. “Giảm việc ở tuyến xã là một số việc có thể làm tập trung ở cấp tỉnh, đặc biệt là một số thủ tục dịch vụ công, để cán bộ cấp xã có nhiều thời gian hơn tiếp xúc với dân, vì nhiệm vụ chính của họ là gần dân, không để họ bị quá tải, bị ngập trong công việc hành chính”.

Với các cán bộ xã, Bộ trưởng yêu cầu lấy làm để học, làm mà thấy khó hiểu, chưa rõ thì quay lại hỏi hệ thống hoặc tra cứu trong các chuyên đề. Phương châm là: lấy làm là chính, lấy học là sau; học bây giờ là hỏi, muốn hỏi thì phải làm. Đổi mới sáng tạo ở cấp xã chính là dùng công nghệ số, dữ liệu số và nền tảng số để giải quyết việc cũ theo cách mới, giải quyết những vấn đề, nỗi đau của người dân.

Với địa phương, người đứng đầu Bộ KH&CN đề nghị tạo điều kiện tối đa cho cán bộ học tập, nhưng đồng thời phải gắn kết quả khóa học và hiệu quả công việc sau đào tạo với quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ. Có thể chiết xuất dữ liệu để đánh giá cán bộ, giảm bớt yếu tố cảm tính.

“Đánh giá cán bộ vốn khó vì thiếu dữ liệu, nên thường phải dựa vào cảm tính nhưng một khi dữ liệu đầy đủ, việc đánh giá sẽ thuận lợi và chính xác hơn”, Bộ trưởng chia sẻ.

Đại diện các địa phương tin tưởng khóa tập huấn sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ, giúp đội ngũ cán bộ cấp xã nâng cao năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ để góp phần xây dựng chính quyền hai cấp hiện đại, liên thông, hiệu quả, phục vụ dân dân ngày càng tốt hơn.