Trước những thiệt hại nghiêm trọng do hai cơn bão liên tiếp số 10 (Bualoi) và số 11 (Matmo) gây ra tại các tỉnh miền Bắc, Plan International Việt Nam vừa công bố triển khai gói hỗ trợ khẩn cấp trị giá 50.000 Euro (tương đương 1,5 tỷ đồng) nhằm giúp người dân Tuyên Quang khắc phục hậu quả và sớm ổn định cuộc sống.

Gói hỗ trợ cũng các nỗ lực của Plan International Việt Nam để chung sức cùng các cấp chính quyền và đối tác trong việc bảo vệ cộng đồng dân cư nông thôn, nhất là đối tượng trẻ em trước tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu. Qua đó, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu đề ra trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Những hộ gia đình đầu tiên tại xã Xín Mần (tỉnh Tuyên Quang) nhận hỗ trợ từ Plan International Việt Nam để khắc phục hậu quả sau 2 cơn bão 10 và 11.

Chiều 16/10, những hộ gia đình đầu tiên tại xã Xín Mần (tỉnh Tuyên Quang) đã được nhận hỗ trợ tiền mặt đa mục đích. Khoản hỗ trợ giúp người dân chủ động chi trả cho các nhu cầu thiết yếu như thực phẩm, thuốc men, quần áo, sửa chữa nhà cửa và các vật dụng sinh hoạt cần thiết, tùy theo điều kiện của từng hộ.

Trước khi cấp phát, Plan International Việt Nam và cán bộ xã đã tuyên truyền, hướng dẫn người dân về cách sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ, đồng thời cung cấp thông tin và kiến thức cơ bản về bảo vệ trẻ em trong rủi ro thiên tai, hướng dẫn giữ gìn vệ sinh cá nhân.

Dự kiến trong tháng 10/2025, 970 gói hỗ trợ bao gồm tiền mặt, đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, chăn bông và đồ vệ sinh sẽ tới tay các hộ gia đình bị ảnh hưởng.

Tại tỉnh Tuyên Quang, các xã Xín Mần, Nấm Dẩn, Hoàng Su Phì, Lao Chải và các phường Hà Giang 1, Hà Giang 2 là những khu vực chịu hậu quả nặng nề do sạt lở và mưa lớn kéo dài. Trong đó, trường PTDTBT Tiểu học – THCS Lao Chải là một trong những điểm trường chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất. Hiện 507 học sinh bán trú của trường phải tạm trú tại hội trường cũ của UBND xã trong khi chờ khôi phục cơ sở vật chất.

Tại địa bàn Tuyên Quang, Plan International Việt Nam đã và đang triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người dân nông thôn như tập huấn xử lý rác thải nông nghiệp, ủ phân hữu cơ vi sinh..

Trong khuôn khổ gói cứu trợ khẩn cấp, Plan International Việt Nam đang thực hiện các hoạt động hỗ trợ tiền mặt đa mục đích cho người dân tại các xã Xín Mần, Nấm Dẩn, Hoàng Su Phì, phường Hà Giang 1 và xã Lao Chải; cung cấp gói hàng phi lương thực gồm chăn bông và đồ dùng vệ sinh phụ nữ cho 200 hộ dân tại phường Hà Giang 1 và Hà Giang 2; đồng thời hỗ trợ học sinh trở lại trường học thông qua cấp phát đồ dùng sinh hoạt bán trú cho học sinh tại trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Lao Chải và trường Tiểu học Phương Độ.

Thời gian tới, Plan International Việt Nam dự kiến tiếp tục hỗ trợ vật liệu để sửa chữa mái nhà ăn của trường Lao Chải, hướng tới đảm bảo an toàn cho học sinh bán trú và hỗ trợ các em trở lại trường học sau thiên tai.

Bà Lê Quỳnh Lan, Giám đốc quốc gia, tổ chức Plan International Việt Nam chia sẻ: “Với gần 20 năm hoạt động tại địa phương, Plan International Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành cùng trẻ em, các gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương để không chỉ trong giai đoạn khẩn cấp mà còn trong quá trình phục hồi và phát triển bền vững sau thiên tai, nhằm đảm bảo mọi trẻ em đều được sống an toàn, khỏe mạnh và có cơ hội học tập đầy đủ”.