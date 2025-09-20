Nước sạch luôn là một trong những nhu cầu cấp thiết nhất của con người. Việc tiếp cận với nguồn nước sạch không chỉ bảo đảm sức khỏe mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Cũng vì thế, thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các cấp chính quyền cùng các cơ quan, tổ chức liên quan rất quan tâm đến việc tạo điều kiện để người dân, các hộ gia đình ở những vùng khó khăn được tiếp cận với nguồn nước sạch.

Trước đây, mỗi ngày các hộ gia đình tại bản K-Rét, xã Dân Hóa phải 2 - 3 lần xuống suối lấy nước.

Dẫu vậy, theo khảo sát của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị, UBND các xã Dân Hóa, Trường Sơn và tổ chức Plan International, trên địa bàn, nhiều hộ gia đình vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận nguồn nước sạch, do chưa có bình chứa nước cũng như chưa có bình lọc nước.

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, bà Hồ Thị Thanh, cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, nhiều người dân trên địa bàn xã chủ yếu sử dụng nước sông, suối, khe hoặc hứng nước mưa để sinh hoạt.

Ghi nhận thực tế tại bản K-Rét, xã Dân Hóa, trước đây, ngày ngày người dân mất rất nhiều thời gian để xuống suối lấy nước về, và dù biết việc ăn, uống bằng nước từ suối không đảm bảo vệ sinh, ảnh hưởng sức khỏe nhưng họ vẫn phải sử dụng vì điều kiện kinh tế hạn chế.

Trong đợt đầu tiên, có 80 hộ gia đình trên địa bàn xã Dân Hóa được hỗ trợ thiết bị thu gom và lọc nước.

Để chung tay nâng cao chất lượng đời sống người dân vùng khó khăn, hỗ trợ cộng đồng người dân tại 2 xã Dân Hóa và Trường Sơn thuận tiện hơn trong việc tiếp cận với nguồn nước sạch, dự án “Hỗ trợ sinh kế nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm nâng cao vai trò của phụ nữ ở những xã khó khăn” do Cơ quan Phát triển quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cùng Văn phòng Plan vùng Quảng Trị trực tiếp điều phối triển khai, đã triển khai hạng mục hỗ trợ thiết bị cung cấp nước sạch cho các hộ dân trên địa bàn.

Ông Trần Đình Hiệp, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị phát biểu tại lễ bàn giao chiều ngày 19/9 tại xã Dân Hóa.

Ngày 19/9, lễ bàn giao trang thiết bị thu gom và lọc nước cho cộng đồng đã được tổ chức tại xã Dân Hóa. Đây là đợt bàn giao đầu tiên, với 80 hộ gia đình được hỗ trợ, mỗi hộ gia đình được trao tặng 1 bình chứa nước và 1 bình lọc nước kèm giá đỡ. Theo kế hoạch, có tổng số 180 hộ gia đình ở xã Dân Hóa và 541 hộ ở xã Trường Sơn được trao tặng bộ thiết bị cung cấp nước sạch.

Bộ thiết bị các hộ gia đình vùng dân tộc thiểu số miền núi Quảng Trị được hỗ trợ gồm 1 bình chứa nước bằng inox có dung tích 1.500 lít, đảm bảo an toàn vệ sinh và bền hơn nhiều các loại can nhựa người dân trên địa bàn sử dụng phổ biến trước đây. Đặc biệt, bình lọc nước lõi gốm là thiết bị đã được Quỹ Nhi đồng liên hợp quốc - UNICEF công nhận và cho lưu hành rộng rãi trong các chương trình của tổ chức quốc tế này. Qua quy trình xử lý nước của bình lọc lõi gốm – giải pháp lọc nước thân thiện với môi trường, chất lượng nước đảm bảo vệ sinh, có thể uống được.

Ông Hồ Bang, người dân tộc Bru Vân Kiều rất vui khi được tặng bình chứa nước và bình lọc nước.

Ngay sau khi nhận được thiết bị, các hộ gia đình dân tộc Bru Vân Kiều tại bản K-Rét đã hào hứng dẫn nước vào bình trữ và sử dụng bình lọc nước. Họ vui mừng, phấn khởi và cảm thấy an tâm hơn khi sử dụng nước trong sinh hoạt, ăn uống đảm bảo hợp vệ sinh, an toàn cho sức khỏe.

Là một trong những người dân bản K-Rét được hỗ trợ thiết bị thu gom và lọc nước, ông Hồ Bang bộc bạch: “Chúng tôi mừng lắm, cảm ơn các cán bộ giúp dân”. Chị Hồ Thị Bình cũng rất vui vì từ nay sẽ không còn phải mỗi ngày 2- 3 lần xuống suối gánh nước về dùng.

Người dân xã Dân Hóa được hướng dẫn cách sử dụng và bảo quản bình lọc nước.

Nhận xét việc bàn giao thiết bị thu gom và lọc nước cho cộng đồng là một hoạt động ý nghĩa và thiết thực, ông Trương Công Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Dân Hóa cho biết: Trên địa bàn xã hiện nay, nhiều hộ gia đình chưa có nước sạch, nên việc được hỗ trợ thiết bị thu gom và lọc nước sẽ giúp họ cải thiện và nâng cao sức khỏe.

Trao đổi tại lễ bàn giao, ông Trần Đình Hiệp, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trưởng Ban dự án Plan - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh: Thiết bị thu gom và lọc nước là những thiết bị rất hữu ích với người dân địa phương.

“Mong rằng bà con khi nhận được những thiết bị này, sẽ cố gắng bảo quản, sử dụng cho tốt. Trong quá trình sử dụng, cần thường xuyên vệ sinh thiết bị sạch sẽ, đúng theo hướng dẫn của đơn vị cung cấp để có nước sạch sử dụng hàng ngày”, ông Trần Đình Hiệp nhắn nhủ.

Ông Lê Đức Hà, Phó quản lý vùng Plan Quảng Trị mong rằng các hộ dân được nhận hỗ trợ sẽ sử dụng hiệu quả các thiết bị thu gom và lọc nước.

Đại diện cho KOICA và tổ chức Plan International, ông Lê Đức Hà, Phó quản lý vùng Plan Quảng Trị cũng bày tỏ: “Bộ thiết bị là món quà từ dự án tới bà con, mong rằng bà con sẽ tiếp nhận và sử dụng một cách hiệu quả, đảm bảo nước sạch trong sinh hoạt của các hộ gia đình. Hy vọng rằng, với những thiết bị này, bà con sẽ có chất lượng nước tốt hơn, đặc biệt là trong mùa mưa lũ sắp đến”.

Hai xã được chọn triển khai án “Hỗ trợ sinh kế nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm nâng cao vai trò của phụ nữ ở những xã khó khăn” đều là những xã còn nhiều khó khăn. Trong đó, xã Dân Hóa được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Dân Hóa và Trọng Hóa (cũ), cơ cấu dân số chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số với khoảng 98,6% người Bru Vân Kiều và Chứt sinh sống tại 28 bản làng. Được thành lập từ việc sáp nhập 2 xã Trường Sơn và Trường Xuân (cũ), xã Trường Sơn có nhiều hộ đồng bào dân tộc Bru Vân Kiều sinh sống cùng các hộ dân tộc Kinh, được phân bố ở 9 thôn và 19 bản, với địa bàn đi lại khó khăn.