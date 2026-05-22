Giấc mộng linh thiêng trước ngày Đức Phật ra đời

Có những người mẹ đi qua cuộc đời rất lặng lẽ, nhưng cũng có những người mẹ được nhắc nhớ suốt hàng nghìn năm bởi phía sau họ là sự xuất hiện của một bậc giác ngộ.

Mỗi mùa Phật đản về, khi tiếng chuông chùa vang lên giữa những ngày tháng 5, nhiều người lại nhớ tới Hoàng hậu Maya, người mẹ của Đức Phật.

Trong các tích truyện Phật giáo, trước khi mang thai Đức Phật, Hoàng hậu Maya đã có một giấc mộng rất linh thiêng. (Bộ tranh về cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - chùa Tự Tâm)

Trong các câu chuyện của Phật giáo, Hoàng hậu Maya hiện lên với hình ảnh của một người phụ nữ đức hạnh và thanh tịnh. Bà kết hôn với vua Tịnh Phạn nhiều năm, nhưng mãi vẫn chưa có con.

Theo các tài liệu Phật giáo, đến khoảng ngoài 40 tuổi, bà mới mang thai Thái tử Tất Đạt Đa. Chính điều đó càng khiến sự xuất hiện của Đức Phật được xem như một nhân duyên đặc biệt.

Trong các tích truyện Phật giáo, trước khi mang thai Đức Phật, Hoàng hậu Maya đã có một giấc mộng rất linh thiêng. Trong giấc mộng ấy, bà nhìn thấy một con voi trắng 6 ngà từ trên trời bay xuống, nhẹ nhàng đi vào hông phải của mình.

Các đạo sĩ trong cung khi đó cho rằng, đây là điềm báo về sự xuất hiện của một bậc vĩ nhân, người sau này sẽ trở thành minh quân của thiên hạ, hoặc sẽ là một bậc giác ngộ cứu độ chúng sinh.

Đến ngày sinh nở, theo phong tục thời bấy giờ, Hoàng hậu Maya trở về quê mẹ để sinh con. Trên đường đi, khi dừng chân tại vườn Lâm Tỳ Ni, bà hạ sinh Thái tử Tất Đạt Đa dưới gốc cây vô ưu. Ngày nay, Lumbini được xem là thánh địa linh thiêng của Phật giáo và là nơi hàng triệu phật tử trên thế giới tìm về mỗi năm.

Nghi lễ tắm Phật dựa vào truyền thuyết 2 vị Long vương phun 2 dòng nước, 1 dòng nước lạnh và 1 dòng nước nóng, tắm cho Thái tử Tất Đạt Đa trong ngày đản sanh. Ảnh: Nguyễn Huế

Người mẹ không kịp nhìn con trưởng thành

Điều khiến nhiều người xúc động hơn cả là cuộc đời của Hoàng hậu Maya lại rất ngắn ngủi bên con mình. Theo các câu chuyện trong Phật giáo, chỉ 7 ngày sau khi sinh Thái tử Tất Đạt Đa, bà qua đời. Bà không có cơ hội nhìn thấy đứa trẻ năm nào lớn lên, từ bỏ hoàng cung để đi tìm con đường giải thoát rồi trở thành Đức Phật.

Chính điều ấy khiến câu chuyện về mẹ của Đức Phật không chỉ mang màu sắc linh thiêng, mà còn rất gần với cảm xúc của con người. Phía sau sự ra đời của một bậc giác ngộ, vẫn là hình ảnh của một người mẹ với tình yêu thương và sự hy sinh âm thầm như bao người mẹ khác trên đời.

Có lẽ vì vậy mà mỗi mùa Phật đản, nhiều người không chỉ nhớ tới sự ra đời của Đức Phật, mà còn nhớ nhiều hơn về tình mẫu tử và lòng biết ơn dành cho mẹ.

Giữa cuộc sống hiện đại đầy áp lực, con người càng dễ nhận ra rằng, phía sau mỗi bước trưởng thành của mình luôn có bóng dáng của một người mẹ lặng lẽ hy sinh mà đôi khi ta vô tình quên mất.

Đại lễ Phật đản tại Việt Nam Quốc Tự. Ảnh: Nguyễn Huế

Phật đản không chỉ là mùa lễ

Giữa cuộc sống hôm nay, con người có thể đi rất nhanh để theo kịp công việc, tiền bạc và những áp lực mỗi ngày, nhưng lại hiếm khi có đủ thời gian để ngồi yên và lắng nghe chính mình. Có lẽ vì thế, mà mỗi mùa Phật đản, nhiều người tìm về chùa không chỉ để lễ Phật, mà còn để tìm cho mình một khoảng lặng giữa cuộc đời quá nhiều bộn bề.

Trong không gian của tiếng chuông chùa, mùi hương trầm và những ngọn đèn hoa đăng, con người dường như dễ sống chậm lại hơn. Có người bất giác nhớ về mẹ. Có người nhớ tới những yêu thương mình từng vô tình bỏ quên giữa guồng quay cuộc sống.

Cũng có người sau rất nhiều mỏi mệt mới nhận ra điều khiến con người bình an không nằm ở việc có bao nhiêu mà là tâm mình còn đủ nhẹ nhàng và thiện lành hay không.

Có lẽ đó cũng là lý do những lời dạy của Đức Phật vẫn còn ở lại sau hàng nghìn năm. Không phải bởi sự cao siêu, mà bởi chúng khiến con người biết sống chậm hơn, biết yêu thương nhiều hơn và biết nhìn lại chính mình nhiều hơn giữa một thế giới luôn hối hả về phía trước.

Đinh Thị Việt Hà