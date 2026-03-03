Ngày 3/3, Hoa hậu Hoàn vũ Chile 2025 - Jaime VandenBerg (30 tuổi) khiến người hâm mộ bất ngờ khi công khai bí mật đặc biệt trong hành trình tham dự Miss Universe 2025 tại Thái Lan.

Jaime trình diễn áo tắm tại Miss Universe 2025.

Người đẹp tiết lộ ở thời điểm trình diễn áo tắm, cô đang mang thai 16 tuần (khoảng 4 tháng). Hiện tại, Jaime đã bước vào 3 tháng cuối thai kỳ và chuẩn bị chào đón con đầu lòng. Chia sẻ về khoảnh khắc này, cô viết: “Việc tôi lọt Top 30 là minh chứng rằng làm mẹ không đồng nghĩa với việc chấm dứt tham vọng. Mang thai không phải là giới hạn”.

Tuy nhiên, câu chuyện cũng làm dấy lên tranh luận trên mạng xã hội khi nhiều khán giả bày tỏ lo lắng về việc cô trình diễn trên giày cao gót và tham gia lịch trình dày đặc trong lúc đang mang thai.

Từ năm 2023, tổ chức Miss Universe đã thay đổi quy định, cho phép phụ nữ đã kết hôn, có con hoặc đang mang thai tham gia tranh tài.

Jaime VandenBerg sinh năm 1996 tại Coaldale, tốt nghiệp Cử nhân Triết học tại Đại học Lethbridge. Năm 2021, sau khi trải qua bạo lực giới tại Colombia, cô đã tích cực vận động gây quỹ cho các nhà tạm lánh dành cho phụ nữ ở Canada và Mexico.

Jaime từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp trong và ngoài nước.

Trước Miss Universe, Jaime từng đại diện Canada tại Miss World 2023 và lọt Top 40 chung cuộc. Cô cũng từng rút lui khỏi Miss Earth 2018 sau khi lên tiếng về vấn đề quấy rối.

Nguồn: IGNV