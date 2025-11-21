Chung kết Miss Universe 2025 chính thức bắt đầu lúc 8h sáng 21/11 tại Thái Lan với màn mở đầu hoành tráng. MC Steve Byrne xuất hiện trên sân khấu cùng 2 hoa hậu cựu binh Dayanara Torres (Miss Universe 1993) và R'Bonney Gabriel (Miss Universe 2022) đảm nhận vai trò bình luận viên.

Hương Giang trong phần giới thiệu:

Sau phần giới thiệu về cuộc thi, ban tổ chức công bố danh sách 30 thí sinh xuất sắc nhất dựa trên kết quả vòng bán kết đã diễn ra trước đó. Điểm số từ vòng sơ khảo (bao gồm phỏng vấn kín, trình diễn áo tắm và đầm dạ hội) đều được xóa hoàn toàn khi bước vào đêm chung kết.

Danh sách top 30 gồm có: Ấn Độ, Guadeloupe, Trung Quốc, Thái Lan, Brazil, Rwanda, Cote D' Ivoire, Colombia, Hà Lan, Cuba, Bangladesh, Nhật Bản, Puerto Rico, Mỹ, Mexico, Philippines, Zimbabwe, Costa Rica, Malta, Chile, Canada, Latina, Croatia, Venezuela, Guatemala, Palestine, Nicaragua, Pháp, Cộng hòa Dominican, Paraguay (thí sinh được bình chọn nhiều nhất).

Đại diện Việt Nam - Nguyễn Hương Giang đã chính thức dừng chân tại cuộc thi.

Hương Giang trong đêm chung kết Miss Universe 2025.

Dù dừng chân tại Miss Universe 2025, Hương Giang là thí sinh chuyển giới đầu tiên của châu Á tham gia, để lại nhiều dấu ấn tích cực. Ở phần trình diễn trang phục dân tộc, Hương Giang chọn bộ trang phục truyền thống Việt Nam ý nghĩa, nhận được "bão" lời khen từ khán giả quốc tế vì sự tinh tế, tôn vinh văn hóa dân tộc và thông điệp sâu sắc về bản dạng giới.

Trong đêm bán kết (Preliminary Competition) diễn ra ngày 19/11, Hương Giang tiếp tục tỏa sáng ở phần thi áo tắm với bộ bikini 2 mảnh màu đỏ rực rỡ. Cô tự tin catwalk, xoay người dứt khoát, nở nụ cười rạng rỡ và nhận được tiếng reo hò lớn từ khán giả Việt Nam có mặt tại hội trường.

Phần thi dạ hội cũng được đánh giá cao nhờ thần thái quý phái và cách xử lý váy tốt, dù một số ý kiến cho rằng bước đi của cô còn hơi cứng so với các đối thủ mạnh từ Mỹ Latinh hay châu Âu. Tổng thể, màn trình diễn bán kết của Hương Giang được cộng đồng fan sắc đẹp Việt Nam nhận xét là "ổn định và chỉn chu".

Khi top 30 chính thức được công bố, tên Hương Giang không xuất hiện, khiến nhiều khán giả Việt Nam tiếc nuối và bất ngờ. Trước đó, cô từng lọt top 3 hạng mục dự án xã hội Beyond the Crown và có lượng bình chọn cao ở một số phần vote khán giả. Dù không vào vòng trong, hành trình của Hương Giang tại Miss Universe 2025 vẫn được xem là một bước tiến lịch sử cho cộng đồng LGBTQ+ Việt Nam và châu Á.

Minh Nghĩa

Ảnh, video: FPT Play