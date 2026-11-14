THÁI LAN - Hết cách ly y tế, hoa hậu Boom Panadda được chuyển sang phòng giam chung 54 người, ngủ giữa 2 bạn tù. Sáng 14/11, cô không ăn canh cải chua mà chọn mì gói, trứng luộc, rồi cùng mọi người tụng kinh.

Theo Thai Post, Thiếu tướng Thatphum Jaruprat, Chỉ huy trưởng Phòng Phòng chống tội phạm kinh tế (ECD) của Cảnh sát Thái Lan, cho biết cơ quan điều tra đã lấy lời khai đủ các thành viên hội đồng quản trị quỹ Ongkorn Thamdee của Boom Panadda (tên thật Panadda Wongphudee, Hoa hậu Thái Lan 2000). Ngày 16/11, cảnh sát sẽ họp để biểu quyết có chuyển tư cách của ông Aphiwut Phumpha (biệt danh Angun), thủ quỹ của quỹ và 4 thành viên hội đồng quản trị sang bị can “đợt 2” hay không.

Quỹ của Boom Panadda: Từ nhân chứng có thể thành bị can

Hiện những người này vẫn có tư cách nhân chứng. Vụ án đang được điều tra với các tội danh lừa đảo công chúng, vi phạm Luật Tội phạm máy tính và rửa tiền. Cảnh sát chưa công bố căn cứ cụ thể cho việc có thể thay đổi tư cách này.

Sáng 13/11, ông Aphiwut mang 2 thùng chứng từ đến ECD, giải trình khoảng 36 triệu baht (khoảng 27,5 tỷ đồng) đã được chuyển từ tài khoản quỹ vào 4 tài khoản cá nhân của mình. Ông khẳng định số tiền được chuyển từng đợt, dùng cho xăng dầu, điện nước, sửa xe, sửa thuyền và các chuyến cứu trợ. “Mọi đồng tiền đều dùng để giúp người dân, không có tiền vào túi riêng”, ông nói, theo PPTV.

Thủ quỹ Aphiwut Phumpha có thể bị chuyển từ nhân chứng thành bị can. Ảnh: MGR Online

Cũng theo Thai Post, trong tuần tới, chủ cửa hàng trang sức Raya ở Chiang Mai, nơi có giao dịch với cả tài khoản cá nhân của Boom Panadda lẫn tài khoản quỹ, sẽ đến cung cấp thông tin. Cảnh sát nói số tiền giao dịch “khá lớn” nhưng chưa công bố con số. Sau đó, cảnh sát sẽ mời chuyên gia hoặc hiệp hội kim cương giám định 53 món trang sức thu tại 2 căn hộ đứng tên cô. Số túi hiệu thu giữ đã được gửi đến các thương hiệu để xác minh.

Bella Ranee: “Không muốn đòi lại tiền”

Ngày 14/11, diễn viên Bella Ranee lần đầu chia sẻ với báo chí về khoản tiền từng chuyển giúp Boom Panadda. Theo Amarin TV, cô bất ngờ trước vụ việc nhưng không muốn phán xét ai vì Boom Panadda đã bước vào quy trình tư pháp và cần chờ tòa án quyết định.

Bella Ranee nói không muốn đòi lại số tiền từng quyên góp cho quỹ của Boom Panadda. Ảnh: Amarin TV

Bella cho biết đã đến ECD ngày 4/11 với tư cách nhân chứng, liên quan khoản 1 triệu baht (khoảng 763 triệu đồng) quyên góp cho quỹ. Theo Amarin TV, tổng số tiền mặt cô từng góp khoảng 2,1 triệu baht (khoảng 1,6 tỷ đồng). Bella nói không muốn đòi lại tiền. Nếu được hoàn trả, cô muốn dùng số tiền đó giúp người khác. Từ nay, cô không biết nên quyên góp ở đâu và có thể chuyển sang đóng góp bằng công sức.

Bella kể cảnh sát đã giải thích với cô cách thức thường gặp ở các vụ lừa đảo: khiến nạn nhân xúc động, muốn giúp một trường hợp cụ thể, rồi liên tục gửi thêm các trường hợp khác qua tin nhắn riêng để họ tiếp tục chuyển tiền.

Boom Panadda chuyển sang phòng giam 54 người

Theo Cục Trại giam Thái Lan, từ ngày 13/11, Boom Panadda được chuyển sang nhà ngủ Phet trong khu giam giữ người chờ xét xử của Trại giam nữ Trung ương ở Bangkok. Cô ở phòng 1/6 với 54 người. Nằm 2 bên cô là 2 người bị giam được trại giao việc dọn dẹp và phụ giúp quản lý phòng. Theo PPTV, đêm đầu tiên cô ngủ ngon, không có yêu cầu hay phàn nàn gì và được đánh giá “khá hợp tác trong việc tuân thủ nội quy”.

Boom Panadda chuyển sang nhà ngủ Phet tại Trại giam nữ Trung ương từ ngày 13/11. Ảnh: MGR Online

Sáng 14/11, bữa sáng của trại là canh cải chua nấu xúc xích. Cô không ăn cải chua nên ăn mì gói và 2 quả trứng luộc. Buổi sáng, cô cùng những người bị giam khác tụng kinh trước tượng Phật theo sinh hoạt thường lệ đến 10h30. Theo The Bangkok Insight, cô sẽ trải qua bước phân loại và hướng dẫn trước khi tham gia các hoạt động chung của trại.

Ngày 13/11, con gái lớn Andaman Wongphudee đã vào thăm cô khoảng 20 phút. Báo chí Thái Lan đang chờ xem mẹ cô, bà Pranom Wongphudee, có đến thăm vào ngày 16/11 hay không. Theo MGR Online, Boom Panadda rất lo cho người mẹ lớn tuổi ở bên ngoài.

Hoa hậu Thái Lan Boom Panadda và chồng, ông Atip Anantawan, bị tạm giam đợt đầu đến ngày 18/11. Cảnh sát cáo buộc khoảng 527 triệu baht (khoảng 400 tỷ đồng) trong số 815 triệu baht quyên góp bị dùng sai mục đích. Cả 2 phủ nhận cáo buộc.

Truyền hình Thái Lan đưa tin về vụ việc của Boom Panadda:

Video: CH7