Con gái Boom Panadda lần đầu vào thăm mẹ

Khoảng 12h20 ngày 13/11, Andaman Wongphudee, con gái lớn của hoa hậu Boom Panadda (tên thật Panadda Wongphudee, Hoa hậu Thái Lan 2000), đến Trại giam nữ Trung ương ở Bangkok thăm mẹ. Đây là lần đầu người thân được gặp cô kể từ khi hoa hậu bị tạm giam hôm 7/11.

Theo MGR Online, Andaman xuống xe rồi đi thẳng vào trong trại giam, không trả lời câu hỏi của phóng viên. Luật sư Ekkasit Srisang của Boom Panadda ra tận cổng đón và đưa cô vào khu thăm nuôi. Các báo Thái Lan chưa đưa thông tin về nội dung cuộc gặp giữa 2 mẹ con.

Con gái Boom Panadda đến Trại giam nữ Trung ương thăm mẹ trưa 13/11. Ảnh: MGR Online

Boom Panadda vừa hết 5 ngày cách ly y tế và đang ở khu tiếp nhận dành cho người bị tạm giam chờ xét xử. Theo MGR Online, người bị tạm giam ở đây mặc áo cổ tròn màu nâu nhạt và váy màu xanh đen. Họ được để tóc dài nếu buộc gọn, mỗi lần tắm chỉ được khoảng 3 phút.

Trước đó, Boom Panadda đăng ký danh sách 3 người được vào thăm, gồm mẹ, con gái và một người chưa được tiết lộ danh tính. Theo quy định, mỗi lượt thăm kéo dài khoảng 20 phút, chỉ vào ngày làm việc.

Thủ quỹ của Boom Panadda: 'Tôi không ngờ quỹ có nhiều tiền đến vậy'

Sáng cùng ngày, ông Aphiwut Phumpha (biệt danh Angun), thủ quỹ kiêm thành viên hội đồng quản trị quỹ Ongkorn Thamdee, đến Phòng Phòng chống tội phạm kinh tế (ECD) theo giấy triệu tập, với tư cách nhân chứng. Ông đi cùng luật sư Akhom Khongsawat và mang theo 2 thùng hóa đơn, chứng từ. Theo The Standard và PPTV, luật sư cho biết có hơn 200 giao dịch cần giải trình. MGR Online dẫn con số 288 giao dịch, trải từ năm 2024 đến 2026.

Thủ quỹ Aphiwut Phumpha đến ECD giải trình 36 triệu baht sáng 13/11. Ảnh: MGR Online

Cảnh sát trước đó xác định khoảng 36 triệu baht (khoảng 27,5 tỷ đồng) được chuyển từ tài khoản quỹ vào 4 tài khoản cá nhân của ông. Ông Aphiwut giải thích Boom Panadda không chuyển 1 lần mà chuyển từng đợt, mỗi đợt khoảng 50.000 baht (khoảng 38,2 triệu đồng) để chi cho xăng dầu, điện nước và chi phí đi hiện trường. Với các đợt cứu trợ lớn như ở huyện Mae Sai, tỉnh Chiang Rai, mỗi lần khoảng 100.000 baht (khoảng 76,3 triệu đồng). Tiền còn được dùng sửa xe, sửa thuyền, mua thiết bị cứu hộ. Mỗi khoản đều có chứng từ. “Mọi đồng tiền đều dùng để giúp người dân, không có tiền vào túi riêng”, ông khẳng định, theo PPTV.

Ông cho biết không nhận lương từ quỹ, có thu nhập riêng nhờ bán cam qua livestream trên TikTok và chỉ phụ trách tài chính từ cuối năm 2024. Khi ông và các thành viên đổ bệnh sau nhiều tháng làm việc, Boom Panadda hỗ trợ khoảng 10.000 baht (khoảng 7,6 triệu đồng) tiền thuốc, nói đó là tiền từ thù lao làm MC của mình.

Ông Aphiwut nói chưa từng nghĩ quỹ có nhiều tiền như vậy. Nếu biết, ông đã dùng để chăm lo cho đội cứu trợ tốt hơn. Ông chỉ từng thấy Boom Panadda dùng một chiếc ba lô đựng iPad, chưa từng thấy túi hàng hiệu hay trang sức và chỉ biết chuyện mua đất qua báo chí. Về chuyến đi Nhật Bản của đoàn 14 người tháng 10, ông khẳng định đó là khóa tập huấn ứng phó thiên tai, không phải đi du lịch.

Aphiwut cũng nói rất sốc khi thấy hình ảnh đồ quyên góp bị bỏ mặc. Theo MGR Online, ông bày tỏ thất vọng, tự hỏi mình “thực sự hiểu gì về chị Boom”. Theo The Standard, một thành viên khác của hội đồng quản trị tên Pratchawin đến lấy lời khai vào buổi chiều, 2 thành viên còn lại đã làm việc trước đó. Đầu tuần sau, cảnh sát sẽ họp để xem xét vai trò từng người, làm căn cứ khởi tố hoặc xin thêm lệnh bắt.

34 chuyến đi nước ngoài của Boom Panadda bị cư dân mạng đào lại

Trên mạng xã hội, tài khoản Facebook Paeng Saeb tổng hợp ảnh từ Instagram của Boom Panadda và những người đi cùng, cho rằng từ năm 2023 đến nay cô có khoảng 34 chuyến đi nước ngoài, đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Thụy Sĩ, Maldives, Dubai, Australia hay quần đảo Galápagos. Theo Thaiger, đây chỉ là tổng hợp từ ảnh đăng trên mạng. Chưa có căn cứ nào cho thấy các chuyến đi này dùng tiền của quỹ và phía Boom Panadda chưa lên tiếng.

Cũng trong ngày 13/11, MC Kanchai Kamnerdploy, người công khai tin nhắn với Boom Panadda hôm 9/11, xin nghỉ dẫn chương trình Hone Krasae 1 ngày. Theo Thaiger, anh nói đã bị ám ảnh suốt 2 tuần đưa tin về vụ việc, đến 3h sáng vẫn thấy hình ảnh liên quan trong đầu.

Boom Panadda và chồng, ông Atip Anantawan, bị tạm giam đợt đầu đến ngày 18/11. Cảnh sát cáo buộc khoảng 527 triệu baht (khoảng 402 tỷ đồng) trong số 815 triệu baht quyên góp bị dùng sai mục đích song cả 2 phủ nhận cáo buộc.

Truyền hình Thái Lan đưa tin về vụ việc của Boom Panadda:

Video: CH7

Minh Phi