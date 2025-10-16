Từ 8h sáng, đoàn nhà trai đã có mặt tại nhà gái. Không gian lễ được thiết kế tinh tế với gam màu chủ đạo trắng và xanh ngọc lục bảo. Cổng chào được trang trí bằng vải xanh mềm mại, hai bên là những chậu hoa lan và cúc trắng. Bên trong, rạp được dựng lên với những tấm voan kem nhẹ nhàng phủ trần, tạo không gian sang trọng.

Không gian lễ ăn hỏi của hoa hậu Đỗ Thi Hà. Ảnh: Lê Dương

Đội hình rước sính lễ gồm các chàng trai, cô gái mặc áo dài trắng thanh lịch bê tráp với hoa trắng tươi xếp hình tháp tầng cùng biểu tượng song hỷ.

Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương diện áo dài trắng bên đội ngũ bê tráp. Ảnh: Lê Dương

Tại đám hỏi, Đỗ Thị Hà xuất hiện trong bộ áo dài trắng đơn giản nhưng tinh tế, tóc búi cao, gương mặt rạng ngời hạnh phúc.

Đỗ Thị Hà rạng rỡ trong lễ ăn hỏi. Ảnh: Thuận Photo

Khoảnh khắc ngọt ngào và tràn đầy hạnh phúc của Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương trong không gian tràn ngập hoa tươi.

Cô dâu chú rể cười tươi bên nhau:

Video: Lê Dương

Phần quan trọng nhất của buổi lễ là nghi thức 2 bên gia đình tại phòng khách khi các bậc cao niên hai họ cùng uống trà, trò chuyện trong không khí vui vẻ, thân mật. Đỗ Thị Hà không kìm được sự xúc động đã òa khóc trong ngày quan trọng của cuộc đời.

Hai bên gia đình trong đám hỏi của hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương.

Đỗ Thị Hà khóc trong lễ ăn hỏi:

Video: Phương Thế