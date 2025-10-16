Lễ ăn hỏi của Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà (24 tuổi) và doanh nhân Nguyễn Viết Vương (31 tuổi, tổng giám đốc một tập đoàn) diễn ra sáng nay tại nhà riêng của cô dâu ở Thanh Hóa, với sự tham dự của hai bên gia đình và bạn bè thân thiết.

Buổi lễ được tổ chức theo đúng phong tục truyền thống Việt Nam. Trong buổi lễ, cả cô dâu lẫn chú rể đều lựa chọn trang phục áo dài truyền thống màu trắng, được trang trí họa tiết chim hạc cách điệu trên tay áo và cổ áo, toát lên vẻ thanh lịch và trang nhã. Đỗ Thị Hà tỏa sáng với nét đẹp dịu dàng, mái tóc dài suôn mượt buông xõa, đeo khuyên tai ngọc trai lấp lánh, khuôn mặt rạng rỡ với nụ cười hạnh phúc.

Trong video được ghi lại từ buổi lễ, nàng hậu không giấu được sự hồi hộp trên gương mặt.

Ngôi nhà của gia đình Đỗ Thị Hà được trang hoàng bằng hoa tươi. Lễ ăn hỏi bao gồm nghi thức nạp tài - trao sính lễ từ nhà trai sang nhà gái, với sự chứng kiến của hai bên gia đình và những người bạn thân thiết nhất.

Không gian đám hỏi được trang trí độc đáo với hình chim phượng hoàng xanh lá - biểu tượng của sự may mắn và hạnh phúc vợ chồng, cùng những bông cúc trắng tinh khôi và trái cây tươi tắn được xếp khéo léo.

Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất trong buổi lễ là nghi thức dâng trà. Cặp đôi cùng nhau mời trà cha mẹ và người thân hai bên.

Theo nhiều nguồn tin, Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương đã bắt đầu hẹn hò từ khoảng năm 2023-2024. Suốt thời gian qua, cả hai đều giữ kín chuyện tình cảm, không chia sẻ công khai trên mạng xã hội cho đến khi thông báo tin vui về hôn lễ gần đây.

Chú rể Nguyễn Viết Vương là tổng giám đốc một tập đoàn lớn trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản. Anh được biết đến là một doanh nhân trẻ thành đạt, có tầm ảnh hưởng trong giới kinh doanh.

Sau lễ ăn hỏi tại Thanh Hóa, lễ rước dâu sẽ diễn ra vào cuối tháng 10. Đám cưới của cặp đôi sẽ diễn ra ở Hà Nội vào tháng 11.