Tối 18/10, chung kết Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) 2025 diễn ra tại Bangkok (Thái Lan) với chiến thắng thuộc về đại diện Philippines - Emma Tiglao. Cô gây ấn tượng bởi vẻ đẹp sắc sảo, hình thể nóng bỏng và khả năng ứng xử trôi chảy.
Ở phần thi ứng xử, khi được hỏi “Cần áp dụng những hình phạt hiệu quả nào để chấm dứt các vụ lừa đảo trực tuyến gắn liền với nạn buôn người - mối đe dọa toàn cầu ngày nay?”, Emma trả lời: “Tôi muốn nâng cao nhận thức cộng đồng, cải thiện hệ thống tư pháp để trừng phạt kẻ phạm tội, hướng đến một thế giới hòa bình, nơi không ai phải lừa dối chỉ để tồn tại”.
Tân hoa hậu năm nay 30 tuổi, tốt nghiệp Đại học Holy Angel chuyên ngành Du lịch. Cô là nhà báo, diễn viên, người dẫn chương trình và người mẫu từng làm việc tại nhiều quốc gia châu Á như Campuchia, Malaysia, Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.
Ngay từ những vòng đầu, Emma được đánh giá cao bởi sự chuẩn bị chỉn chu và chuyên nghiệp. Cô thường xuyên ghi điểm qua các buổi phỏng vấn và giao lưu, nhận lời khen từ Chủ tịch Miss Grand International – Nawat Itsaragrisil nhờ phong thái tự tin, thông minh và nhạy bén.
Sở hữu chiều cao 1,73m, làn da trắng mịn và gương mặt sắc nét, Emma thường chọn những thiết kế dạ hội có kiểu dáng táo bạo giúp tôn lên vóc dáng cân đối.
Cô bắt đầu hành trình thi sắc đẹp từ năm 13 tuổi, từng lọt Top 15 Binibining Pilipinas 2014, Á hậu 4 Miss World Philippines 2015 và Top 20 Miss Intercontinental 2019.
Sau khi đăng quang Miss Grand Philippines 2025, Emma từng viết: “Từng giọt mồ hôi, đêm thức trắng và mọi hy sinh đều xứng đáng. Tôi thật sự biết ơn hành trình này”.
Hiện cô là người dẫn chương trình cho bản tin giờ vàng của đài Eagle Broadcasting Corporation, đồng thời là CEO đồng sở hữu một quán cà phê tại Angeles, Pampanga. Trước đó, Emma từng làm pha chế, thu ngân và đầu bếp, tích lũy kinh nghiệm thực tế cho việc kinh doanh sau này.
Trong 17 tháng làm việc tại Campuchia, Emma học được cách giao tiếp và nhiều nền văn hóa và tầng lớp khác nhau, qua đó rèn luyện tinh thần trách nhiệm và sự thấu hiểu.
Người đẹp Philippines từng dành nhiều thời gian, tiền bạc và nỗ lực để cải thiện kỹ năng giao tiếp - điểm yếu lớn nhất của cô khi bước vào các đấu trường sắc đẹp.
Người đẹp Philippines còn được biết đến với tấm lòng nhân ái, thường xuyên hỗ trợ trẻ em mắc chứng rối loạn tâm thần ở Nazareth và thăm các trại trẻ mồ côi.
Emma yêu thích du lịch, xem đó là cơ hội để “khám phá và trân trọng sự đa dạng văn hóa toàn cầu”.
Emma nhấn mạnh rằng sự kiên trì là chìa khóa của thành công. Cô chia sẻ: “Hãy kiên nhẫn với chính mình. Mọi điều tuyệt vời đều cần thời gian và nếu thiếu kiên nhẫn, chúng ta chỉ đang tự kéo lùi bản thân. Điều tốt nhất nên làm là nghỉ ngơi, hít thở sâu và tiếp tục tiến về phía trước”.

Khoảnh khắc đăng quang:

