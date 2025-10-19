Tối 18/10, người đẹp Emma Tiglao từ Philippines vượt qua 76 thí sinh đăng quang Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) 2025. Trong khi đó, đại diện Việt Nam - Nguyễn Thị Yến Nhi không thể lọt Top 20 chung cuộc.