Đại diện Philippines - Emma Tiglao 30 tuổi, giành chiến thắng cuộc thi Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) 2025. Người đẹp sở hữu nhan sắc quyến rũ cùng sự nghiệp đáng ngưỡng mộ.
Ngay từ những vòng đầu, Emma được đánh giá cao bởi sự chuẩn bị chỉn chu và chuyên nghiệp. Cô thường xuyên ghi điểm qua các buổi phỏng vấn và giao lưu, nhận lời khen từ Chủ tịch Miss Grand International – Nawat Itsaragrisil nhờ phong thái tự tin, thông minh và nhạy bén.
Cô bắt đầu hành trình thi sắc đẹp từ năm 13 tuổi, từng lọt Top 15 Binibining Pilipinas 2014, Á hậu 4 Miss World Philippines 2015 và Top 20 Miss Intercontinental 2019.
Trong 17 tháng làm việc tại Campuchia, Emma học được cách giao tiếp và nhiều nền văn hóa và tầng lớp khác nhau, qua đó rèn luyện tinh thần trách nhiệm và sự thấu hiểu.
Emma yêu thích du lịch, xem đó là cơ hội để “khám phá và trân trọng sự đa dạng văn hóa toàn cầu”.