Sau gần 3 tiếng tranh tài, chung kết Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) 2025 khép lại với chiến thắng đầy thuyết phục thuộc về Emma Tiglao – người đẹp đến từ Philipines.

Philippines đăng quang Miss Grand International 2025.

Với chiến thắng này, Emma giúp Philippines trở thành quốc gia đầu tiên giành 2 vương miện liên tiếp (2024–2025).

Tân hoa hậu năm nay 30 tuổi, cao 1,73m, là người mẫu và người dẫn chương trình nổi tiếng. Trước Miss Grand International 2025, cô từng lọt Top 15 Binibining Pilipinas 2014, giành danh hiệu Á hậu 4 Miss World Philippines 2015 và vào Top 20 Miss Intercontinental 2019. Emma gây ấn tượng bởi nhan sắc quyến rũ, phong thái tự tin, cùng khả năng ứng xử và kỹ năng trình diễn xuất sắc.

Khoảnh khắc đăng quang:

Chiến thắng của người đẹp Philippines nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ thí sinh và người hâm mộ quốc tế. Ngay từ đầu mùa giải, cô đã được nhiều chuyên trang sắc đẹp dự đoán là ứng viên hàng đầu cho vương miện.

Ở phần thi ứng xử, khi được hỏi: "Cần áp dụng những hình phạt hiệu quả nào để chấm dứt các vụ lừa đảo trực tuyến gắn liền với nạn buôn người – mối đe dọa toàn cầu ngày nay?", Emma chia sẻ: “Tôi muốn nâng cao nhận thức cộng đồng, cải thiện hệ thống tư pháp để trừng phạt kẻ phạm tội, hướng đến một thế giới hòa bình, nơi không ai phải lừa dối chỉ để tồn tại”.

Các danh hiệu còn lại lần lượt thuộc về: Á hậu 1 – Sarunrat Puagpipat (Thái Lan), Á hậu 2 – Aitana Jiménez (Tây Ban Nha), Á hậu 3 – Faith Porter (Ghana), Á hậu 4 – Nariman Battikha (Venezuela).

Đại diện Việt Nam – Nguyễn Thị Yến Nhi dù nhận được nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ nhưng không thể góp mặt trong Top 22 chung cuộc.

Yến Nhi tự tin catwalk trên sân khấu và hô vang tên đất nước trong phần thi đầu tiên.

Chung kết được tổ chức tại Bangkok (Thái Lan), quy tụ 77 quốc gia và vùng lãnh thổ, thu hút hơn 1,2 triệu lượt xem trực tuyến ở thời điểm cao nhất. Đêm thi gồm các phần chính: áo tắm, thuyết trình, dạ hội và ứng xử.

Mở màn chương trình, đương kim Hoa hậu Christine Juliane Opiaza xuất hiện lộng lẫy trong thiết kế vàng ánh kim, thực hiện màn đồng diễn sôi động cùng dàn thí sinh. Sau phần mở màn, các người đẹp lần lượt catwalk và hô vang tên quốc gia trên nền nhạc rộn ràng.

Dàn thí sinh Miss Grand International 2025 trong phần hô tên.

Đại diện Philippines – Emma Tiglao chiến thắng giải thưởng Country's Power of the Year (dựa vào bình chọn trên nền tảng mạng xã hội). Trong khi đó, giải Grand Talent thuộc về Ghana – Faith Porter và Nhật Bản – Erika Ishibashi, qua đó giành vé vào thẳng Top 22.

Các đại diện còn lại được gọi tên gồm: Anh, Guatemala, Cộng hòa Dominica, Cộng hòa Séc, Martinique, Indonesia, Pháp, Zambia, Paraguay, Lào, Brazil, Tanzania, Thái Lan, Mexico, Venezuela, Bỉ, Tây Ban Nha, Mỹ, Ecuador.

Trong phần công bố kết quả, một sự cố hi hữu đã xảy ra khi đại diện Panama nghe nhầm tên. Ngay sau đó, MC lên tiếng đính chính rằng người được gọi tên là đại diện Paraguay.

Sự cố hi hữu ở phần công bố Top 22:

Ở phần thi áo tắm, các thí sinh diện bikini vàng 2 mảnh, tự tin khoe vóc dáng săn chắc, làn da khỏe mạnh và phong thái trình diễn cuốn hút.

Dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, từng người đẹp sải bước mạnh mẽ, tạo dáng gợi cảm và phô diễn khả năng làm chủ sân khấu. Tiếng hò reo không ngừng vang lên khi các đại diện đến từ Venezuela, Philippines, Ghana, Guatemala, Tây Ban Nha và Tanzania xuất hiện.

Các thí sinh khoe hình thể nóng bỏng trong phần thi áo tắm.

Đại diện Thái Lan – Sarunrat Puagpipat thắng giải "Best of Swimsuit".

Sau vòng này, Colombia – Laura Ramos giành giải Thí sinh được yêu thích nhất, lọt thẳng vào Top 10 (dù trước đó không vào Top 22) cùng Cộng hòa Séc, Mexico, Venezuela, Guatemala, Thái Lan, Philippines, Tanzania, Ghana, Tây Ban Nha.

Top 10 Miss Grand International 2025.

Top 10 tiếp tục bước vào phần thuyết trình về hòa bình và sự gắn kết giữa các quốc gia. Venezuela chứng minh bản lĩnh với khả năng nói tiếng Anh trôi chảy, Ghana truyền tải nhiều thông điệp nhân văn. Trong khi Philippines, Tây Ban Nha và Tanzania cũng có phần thể hiện thuyết phục.

Trên nền nhạc nhẹ nhàng, từng thí sinh xuất hiện trong thiết kế dạ hội được đầu tư tỉ mỉ, giúp tôn lên vẻ đẹp hình thể và phong thái riêng. Nhiều đại diện chọn chiếc váy dạ hội ánh bạc ôm sát, khoe trọn đường cong quyến rũ cùng thần thái tựa kiêu sa.

Phần thi được khán giả nhận xét là mãn nhãn nhất đêm chung kết, khi mỗi người đẹp đều thể hiện bản lĩnh sân khấu và phong cách thời trang riêng biệt.

Dàn thí sinh lộng lẫy trong phần trình diễn trang phục dạ hội.

Sau phần trình diễn trang phục dạ hội, 5 gương mặt xuất sắc nhất được công bố gồm Venezuela, Thái Lan, Tây Ban Nha, Ghana và Philippines.

Trong vòng ứng xử cuối, cả 5 thí sinh đều thể hiện sự tự tin, trong đó Philippines và Ghana được đánh giá cao nhất bởi phần trả lời sâu sắc và giàu tính nhân văn. Cả 2 đều cho thấy bản lĩnh, khả năng tư duy nhanh nhạy cùng phong thái chuẩn hoa hậu trên sân khấu.

Top 5 Miss Grand International 2025.

Ảnh, Video: MGI