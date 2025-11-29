Ngày 29/11, tờ Publi Metro đưa tin Miss Intercontinental Guatemala 2021 Raquel Escalante qua đời ở tuổi 28 sau thời gian dài chống chọi với ung thư.

Kênh TV Azteca Guate – nơi Raquel làm việc là đơn vị đầu tiên xác nhận tin buồn, đồng thời gửi lời tưởng nhớ: “Nụ cười, năng lượng và niềm đam mê của Raquel sẽ mãi là ký ức đẹp trong lòng tất cả chúng ta”. Đài truyền hình nhấn mạnh những giá trị cô để lại, cả trong công việc lẫn sau hậu trường sẽ luôn được trân trọng.

Hoa hậu Liên lục địa Guatemala 2021 Raquel Escalante.

Từ năm 2024, Raquel công khai tình trạng bệnh và thường xuyên chia sẻ hành trình điều trị với tinh thần kiên cường. Ngay cả khi bệnh tái phát vào tháng 1/2025, Raquel vẫn xuất hiện trong một buổi phát sóng đặc biệt của chương trình Qué Chilero! để gặp lại khán giả và đồng nghiệp. Trong khoảnh khắc nghẹn ngào, cô chia sẻ những ước mơ còn dang dở, trong đó có khát vọng một ngày được đại diện Guatemala tại Miss Universe.

Raquel cạo đầu trong giai đoạn điều trị ung thư.

Sinh ra tại Santa Rosa, Raquel là MC, người mẫu và từng góp mặt ở nhiều đấu trường nhan sắc. Ở tuổi 28, cô trở thành gương mặt quen thuộc trên truyền hình Guatemala nhờ lối dẫn tự nhiên, dí dỏm và nguồn năng lượng tích cực.

Năm 2021, Raquel đại diện Guatemala tại Miss Intercontinental và vào Top 20 chung cuộc.

Miss Intercontinental Guatemala 2021: