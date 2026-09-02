Cuộc đua nhan sắc quốc tế đang rộn ràng hơn bao giờ hết khi chuyên trang độc lập TC Candler liên tục gọi tên hàng loạt mỹ nhân đình đám của Vbiz vào danh sách đề cử "100 gương mặt đẹp nhất thế giới" như: Chi Pu, hoa hậu Kỳ Duyên, hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy, hoa hậu Thiên Ân, diễn viên Thúy Ngân và Kaity Nguyễn... Đứng trước một "vườn hoa" rực rỡ với toàn những cái tên nổi bật, khán giả không khỏi so sánh: Ai mới là mỹ nhân sở hữu nhan sắc đỉnh cao nhất?

Hoa hậu Kỳ Duyên không còn mang nét ngọt ngào đơn thuần của những ngày đầu đăng quang, Kỳ Duyên của hiện tại toát lên thần thái nổi bật, gương mặt sắc lạnh, ánh mắt cuốn hút cùng gu thời trang đậm chất high-fashion (thời trang cao cấp) giúp cô sở hữu vẻ đẹp góc cạnh, cực kỳ phù hợp với gu thẩm mỹ quốc tế hiện đại.

Trái ngược với đàn chị Kỳ Duyên, hoa hậu Thanh Thủy mang đến bảng đề cử một làn gió thanh xuân ngọt ngào. Nàng hậu Gen Z sở hữu tỷ lệ gương mặt hoàn hảo, nụ cười rạng rỡ và vẻ đẹp trong trẻo tựa "thần tiên tỷ tỷ" thế hệ mới. Vẻ đẹp của Thanh Thủy đang ở độ chín muồi, rực rỡ và căng tràn sức sống.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân mang nét đẹp sắc sảo, đôi mắt biết nói cùng đôi môi quyến rũ, rất Tây. Thần thái tự tin và năng lượng mạnh mẽ của cô luôn là điểm cộng lớn thu hút ánh nhìn của người đối diện.

Bước ra từ các show diễn quốc tế, nhan sắc của Chi Pu ngày càng thăng hạng vượt bậc. Không chỉ sở hữu đường nét gương mặt thanh tú, Chi Pu còn tỏa ra khí chất của một ngôi sao giải trí hàng đầu: quyến rũ, hiện đại và biến hóa đa dạng. Sự xuất hiện của cô bên cạnh các minh tinh quốc tế trong bảng đề cử là minh chứng rõ ràng cho sức hút toàn cầu.

Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc "đốn tim" khán giả bằng vẻ đẹp rạng rỡ, nụ cười tỏa nắng và thần thái thanh lịch.

Diễn viên Thúy Ngân lại gây ấn tượng mạnh với nhan sắc mặn mà, sắc sảo cùng vóc dáng vạn người mê.

Sự góp mặt của nữ diễn viên Kim Tuyến là một bất ngờ thú vị. Mang nét đẹp cổ điển, đài các và bất chấp thời gian, nhan sắc của Kim Tuyến minh chứng cho sự mặn mà, chiều sâu và khí chất đĩnh đạc của một mỹ nhân từng trải.

Sở hữu vẻ đẹp lai Tây khác biệt với đôi mắt to tròn, bờ môi gợi cảm, Kaity Nguyễn đại diện cho vẻ đẹp căng tràn, quyến rũ nhưng vẫn giữ được nét ngây thơ, sắc sảo. Vẻ đẹp đậm chất điện ảnh của cô chắc chắn là một điểm nhấn đặc biệt trong mắt các nhà đánh giá quốc tế.

Hoa hậu Thanh Thủy diễn thời trang:

Ảnh, clip: FBNV



