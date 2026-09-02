Ca sĩ Chi Pu, diễn viên Kim Tuyến, 3 hoa hậu: Kỳ Duyên, Huỳnh Thị Thanh Thủy, Thiên Ân... cùng được đề cử vào danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới. Ai đẹp nhất?
Cuộc đua nhan sắc quốc tế đang rộn ràng hơn bao giờ hết khi chuyên trang độc lập TC Candler liên tục gọi tên hàng loạt mỹ nhân đình đám của Vbiz vào danh sách đề cử "100 gương mặt đẹp nhất thế giới" như: Chi Pu, hoa hậu Kỳ Duyên, hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy, hoa hậu Thiên Ân, diễn viên Thúy Ngân và Kaity Nguyễn... Đứng trước một "vườn hoa" rực rỡ với toàn những cái tên nổi bật, khán giả không khỏi so sánh: Ai mới là mỹ nhân sở hữu nhan sắc đỉnh cao nhất?
Từ một thành viên nhóm nhạc thần tượng đến nghệ sĩ solo thành công trong làng nhạc Việt, Isaac cho thấy sức hấp dẫn không chỉ đến từ vẻ ngoài mà còn là ý thức giữ gìn bản thân trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật.