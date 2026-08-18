Tối 18/8, trong đêm diễn thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest mùa 16 mang tên Miss World Festival, diễn ra tại Hải Phòng, thuộc chuỗi hoạt động Miss World tổ chức tại Việt Nam, Lương Thùy Linh vướng váy ngã ngay trên sân khấu khi đảm nhận vị trí vedette ở tiết mục trình diễn đầu tiên, trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả.

Lương Thùy Linh ngã trên sân khấu:

Trước phần trình diễn của hơn 100 thí sinh Miss World, chương trình mở màn bằng phần catwalk của dàn hoa hậu, á hậu nổi tiếng ở Việt Nam, giới thiệu bộ sưu tập dạ hội mới của nhà thiết kế Khang Trịnh. Góp mặt có Lương Thùy Linh - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, hoa hậu Kiều Duy, hoa hậu Lê Hoàng Phương, hoa hậu Yến Nhi, hoa hậu Thanh Thủy cùng nhiều người đẹp khác.

Giây phút Lương Thùy Linh bị ngã trên sóng trực tiếp và chào kết cùng Thanh Thủy và Lê Hoàng Phương.

Là người đảm nhiệm vị trí vedette khép lại phần trình diễn, Lương Thùy Linh xuất hiện trong thiết kế dạ hội ánh kim, phần đuôi váy dài buông thướt tha. Khi vừa quay người tiến về phía sân khấu chính, cô vướng chân vào lớp vải voan kéo dài phía sau và ngã nhào ngay giữa sân khấu. Sự cố diễn ra rất nhanh khiến nhiều khán giả phía dưới không khỏi bất ngờ.

Các người đẹp Emoura Phạm, Ngọc Hằng, Yến Nhi, Thu Ngân trình diễn BST đầu tiên.

Rất may, sự cố không gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Chỉ ít giây sau, Lương Thùy Linh nhanh chóng đứng dậy, giữ thần thái tự tin để hoàn tất phần trình diễn. Cô sau đó cùng nhà thiết kế Khang Trịnh, hoa hậu Thanh Thủy và hoa hậu Lê Hoàng Phương nắm tay nhau bước ra chào khán giả, khép lại phần mở màn trong tiếng vỗ tay động viên. Người đẹp không có biểu hiện chấn thương.

Các hoa hậu quốc tế trình diễn các bộ sưu tập khác nhau của nhiều nhà thiết kế trong đêm diễn.

Vietnam Beauty Fashion Fest là dịp để hơn 100 thí sinh đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trình diễn, sau chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa, trải nghiệm ẩm thực và các phần thi phụ đầu tiên gồm Tài năng, Thể thao, Chef Beauty, Top Model. Đại diện Việt Nam năm nay tại Miss World là hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc - cựu Hoa hậu Liên lục địa 2021.

Thanh Thủy và Lê Hoàng Phương catwalk cùng nhau:

Ảnh: Tư liệu

Video: BTC