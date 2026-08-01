Miss World 2026 đang diễn ra tại Việt Nam quy tụ hơn 100 người đẹp khắp thế giới. Không ít thí sinh mang theo câu chuyện riêng khiến khán giả chú ý từ hành trình vượt qua bệnh tật đến vốn ngoại ngữ bất ngờ.

Hoa hậu Mỹ Mary Sickler đội tóc giả

Đại diện nước Mỹ tại Miss World năm nay là Mary Sickler, người thay thế đương kim Miss World America Jade Glab sau khi Jade Glab thông báo rút lui để dành sự tập trung cho Miss World năm sau tại Tanzania. Sickler khi đó đang giữ vị trí Á hậu 1 Miss World America nên được đôn lên đại diện nước Mỹ.

Câu chuyện của Sickler gắn liền với hành trình vượt qua bệnh rụng tóc. Tháng 12/2024, cô phát hiện một mảng hói tròn trên đầu, ban đầu nghĩ chỉ do buộc tóc đuôi ngựa quá chặt. Nhưng các mảng hói lan rộng dần, kéo theo rụng cả lông mày, lông mi, tay và chân. Bác sĩ chẩn đoán cô mắc chứng rụng tóc toàn thân (alopecia universalis), một bệnh tự miễn khiến cơ thể mất toàn bộ lông tóc. Đến tháng 7/2025, Sickler tự cạo nốt những sợi tóc cuối cùng còn sót lại trên đầu.

Mary Sickler

Là người từng thi đấu sắc đẹp từ năm 10 tuổi và làm mẫu cho Louis Vuitton, chẩn đoán này từng khiến Sickler mất phương hướng. Cô kể lại khoảnh khắc soi gương sau khi biết tin, tưởng chừng không còn nhận ra chính mình. Nhưng thay vì rút lui, Sickler chọn đối diện.

Tại vòng sơ khảo Miss USA tổ chức ở Reno, bang Nevada, ngày 22/10/2025, cô trở thành thí sinh đầu tiên trong lịch sử cuộc thi bước lên sân khấu mà không đội tóc giả, chỉ đội mấn đính đá lấp lánh phối cùng váy dạ hội bạc. Khoảnh khắc này lan truyền mạnh trên mạng xã hội và Mary Sickler nhận nhiều lời khen về sự tự tin.

Hiện Mary Sickler theo học ngành tiền luật tại Đại học Rice, đồng thời là đại sứ của Quỹ Alopecia Areata Quốc gia Mỹ (NAAF), tổ chức hướng đến hỗ trợ và nâng cao nhận thức cộng đồng về bệnh rụng tóc.

Hoa hậu Mỹ Mary Sickler (trái) trong buổi nhận sash ngày 13/8:

Hoa hậu Lào Mongkoutphet Harnsana nói tiếng Việt trôi chảy

Đại diện Lào tại Miss World năm nay là Mongkoutphet Harnsana cao 1,73m, đến từ tỉnh Salavan. Harnsana hiện sinh sống và làm việc tại Bangkok, Thái Lan. Cô là người làm truyền thông, nhà sản xuất kiêm nhà sáng tạo nội dung, tốt nghiệp ngành nghệ thuật truyền thông.

Với vai trò YouTuber và nhà làm phim, cô dành nhiều tâm huyết quảng bá văn hóa Lào và nghề dệt vải truyền thống qua các sản phẩm của mình, đồng thời từng đi khắp các vùng miền Lào để ghi lại đời sống cộng đồng và di sản văn hóa bản địa.

Mongkoutphet Harnsana

Điểm khiến Mongkoutphet Harnsana được khán giả Việt Nam chú ý là khả năng ngôn ngữ. Cô thông thạo đến 4 thứ tiếng gồm tiếng Lào, tiếng Anh, tiếng Thái và tiếng Việt. Bên cạnh công việc làm phim, cô còn yêu thích nhiếp ảnh, di sản văn hóa và thường biểu diễn múa truyền thống Lào như một cách gìn giữ cội nguồn.

Giới quan sát sắc đẹp khu vực Đông Nam Á nhận xét Mongkoutphet Harnsana sở hữu nét đẹp dịu dàng, đặc trưng của phụ nữ Lào, phù hợp với hình ảnh thân thiện mà Miss World hướng đến. Với dự án nhân ái nhiều khả năng xoay quanh giáo dục vùng nông thôn hoặc hỗ trợ phụ nữ và trẻ em, cô được kỳ vọng sẽ tạo thiện cảm với ban giám khảo nếu thể hiện tốt phần phỏng vấn và trình diễn.

Hoa hậu Lào nói tiếng Việt:

Minh Phi

Nguồn: Miss World, Today, People