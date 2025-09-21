Theo HK01, Lý Gia Hân gần đây xuống phố mua sắm cùng con trai và bạn bè. Ở tuổi 55, người đẹp một thời gây chú ý nhờ sắc vóc thon thả.

Hoa hậu Lý Gia Hân được trông thấy mua sắm hàng xa xỉ.

Vài năm qua, hoa hậu dành thời gian vun vén tổ ấm nhỏ, hỗ trợ chồng điều hành công việc kinh doanh của tập đoàn. Cô gần như hạn chế tối đa xuất hiện ở các sự kiện giải trí.

Tuy nhiên, Lý Gia Hân vẫn là 1 trong những cái tên thu hút sự quan tâm của giới truyền thông lẫn khán giả.

Hoa hậu sống trong căn biệt thự trị giá khoảng 700 triệu HKD (tương đương 89 triệu USD). Cô được chồng tỷ phú Hứa Tấn Hanh yêu chiều hết mực, mua tặng siêu xe, hàng hiệu mỗi dịp kỷ niệm hay lễ Tết.

Hoa hậu Lý Gia Hân và ông xã - đại gia Hứa Tấn Hanh.

Trong lần hiếm hoi xuất hiện trên truyền hình, Lý Gia Hân thổ lộ bản thân cảm thấy may mắn khi có được người chồng tâm lý, bao dung bên cạnh.

Cựu hoa hậu cũng thường chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên ông xã khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Năm 2008, Lý Gia Hân và tỷ phú Hứa Tấn Hanh kết hôn. Vị doanh nhân vốn là con trai ông Hứa Thế Huân - người từng giữ chức chủ tịch một số công ty xây dựng, ngân hàng lớn.

Năm 2018, khi ông Hứa Thế Huân qua đời đã để lại khối tài sản khoảng 40 tỷ HKD (5,1 tỷ USD). Lý Gia Hân có tên trong danh sách người thừa kế, đồng thời được hưởng khoản chu cấp 257.000 USD/tháng (hơn 6,3 tỷ đồng/tháng).

Sắc vóc tuổi ngũ tuần của hoa hậu.

"Với số tiền trên, hoa hậu không cần làm việc. Mỗi ngày của cô ấy chỉ việc mua sắm cũng như làm đẹp đã đủ hết thời gian", trang tin bình luận.

Đại gia Hứa Tấn Hanh - ông xã Lý Gia Hân cũng nổi tiếng cưng chiều vợ, cũng không ngần ngại công khai bênh vực vợ trước những lời đàm tiếu của thiên hạ.

Doanh nhân giàu có chưa từng nhắc đến quá khứ của Lý Gia Hân hay chuyện riêng tư của bà xã. Chồng cũng ủng hộ Lý Gia Hân tham gia các hoạt động của làng giải trí.

Lý Gia Hân sinh năm 1970, cô tham gia cuộc thi nhan sắc năm 1988, được truyền thông Hoa ngữ gọi là 'Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong'. Sau danh hiệu trên, cô lấn sân diễn xuất, gây dấu ấn qua các phim: Phương Thế Ngọc, Lộc Đỉnh Ký 2, Đọa lạc thiên sứ, Hải thượng hoa, Nguyên Chấn Hiệp...

Nhan sắc thời trẻ của hoa hậu Lý Gia Hân

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu