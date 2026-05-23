Doja Cat sinh năm 1995, nổi tiếng với phong cách ăn mặc và biểu diễn "dị". Mới đây nữ ca sĩ người Mỹ bị bắt gặp đi dạo phố mua sắm trong trang phục nhức mắt với áo hồng mỏng manh mặc cũng như không cùng quần bó sát hoạ tiết da báo. Nữ rapper đeo kính râm, trên tay xách vô số túi đồ là thành quả của chuyến shopping ở Manchester 1 ngày trước khi có buổi diễn ở đây.

Đáng nói, dù chọn chiếc áo hở hang với chất liệu mỏng nhưng Doja Cat không mặc nội y khiến hình ảnh của cô có phần phản cảm và nhận về không ít chỉ trích. Chiếc quần cũng bó sát quá đáng khiến tổng thể trang phục của nữ ca sĩ bị chê thậm tệ. Dù chỉ là trang phục khi đi trên phố mua sắm nhưng rapper sinh năm 1995 bị chỉ trích là ăn mặc không phù hợp.

Doja Cat tên thật là Amala Ratna Zandile Dlamini. Giọng ca người Mỹ đang dừng chân tại Manchester trong khuôn khổ chuyến lưu diễn thế giới mang tên Tour Ma Vie. Doja Cat còn nhiều đêm diễn trước mắt ở Anh, Châu Âu và kết thúc ở Madison Square Garden, Mỹ vào tháng 11 tới.

Hồi tháng 3, cô thông báo bị mắc chứng rối loạn nhân cách ranh giới (Borderline Personality Disorder - BPD). Đây là một dạng rối loạn tâm thần ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng điều chỉnh cảm xúc, dẫn đến tâm trạng thất thường, hành vi bốc đồng và các mối quan hệ bất ổn. Điều này khiến Doja Cat rất khó đặt niềm tin trong các mối quan hệ tình cảm. Thực tế nữ ca sĩ đã phải nhiều năm đi điều trị.

Trong cuộc phỏng vấn trên ELLE UK, Doja Cat cho biết đã phải dùng nhiều cách để đối phó với chứng bệnh này trong cuộc sống hàng ngày. "Nếu bạn trai chạy đi làm mấy việc vặt, tôi lập tức nghĩ rằng anh ấy đang tìm cách chia tay tôi", nữ ca sĩ nói. Chứng bệnh này cũng khiến Doja Cat luôn thay đổi cảm xúc hay tức giận và bốc đồng. "Tôi luôn phải chống lại nó và tự nhủ mình ổn", nữ ca sĩ cho biết.