Sau hơn 2 thập kỷ gây dựng tên tuổi trong lĩnh vực thiết kế thời trang - đặc biệt là nhà thiết kế áo cưới nổi tiếng và tiên phong, Lê Minh Khoa quyết định quay trở lại với mỹ thuật thuần túy, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong hành trình sáng tạo với triển lãm cá nhân đầu tiên mang tên Giữa lao xao, thả mình trôi.

Triển lãm quy tụ đông đảo nghệ sĩ và người nổi tiếng như: hoa hậu Ngọc Khánh, Châu Hà Yến Nhi - cựu thành viên nhóm Hoa Học Đường, người đẹp Thủy Hương, cựu người mẫu Hoàng Mến...

Giữa lao xao, thả mình trôi mang đến 28 tác phẩm trừu tượng được phân thành bốn loạt chính: Cập bến, Đặt chân, Chao liệng và Thả trôi. Mỗi loạt đại diện cho một giai đoạn vận động tư duy và khám phá kỹ thuật khác nhau, phản ánh hành trình từ bỏ hình hài cụ thể để hướng tới không gian thuần trừu tượng.

Lê Minh Khoa lựa chọn acrylic thay vì sơn dầu vì tính nhẹ và trong của chất liệu này, phù hợp với tốc độ vẽ nhanh và chồng nhiều lớp. Đặc biệt, anh sử dụng bay thay cho cọ vẽ, khai thác tối đa các kỹ thuật như đổ, cào, quét với sự phóng khoáng trong thể hiện. Chiếc bay dẹt cho phép họa sĩ ứng biến linh hoạt, vừa trải được các dải màu rộng lớn, vừa cắt được những đường mỏng sắc.

Lê Minh Khoa tốt nghiệp khoa Sơn dầu, Đại học Mỹ thuật TPHCM năm 2000, với nền tảng đào tạo mỹ thuật bài bản kéo dài 8 năm. Sau khi tốt nghiệp, anh chọn rẽ sang thiết kế thời trang ứng dụng từ khoảng năm 2000, nhanh chóng trở thành gương mặt tiêu biểu của thế hệ tiên phong trong lĩnh vực này tại miền Nam Việt Nam hậu Đổi mới. Từ năm 2016, anh bắt đầu dành khoảng lặng để thử nghiệm và quay về với hội họa, kiên nhẫn xây dựng ngôn ngữ trừu tượng riêng qua gần một thập kỷ sáng tác.

Triển lãm Giữa lao xao, thả mình trôi diễn ra từ 10-21/1/2026.

