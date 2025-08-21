Buổi công bố thí sinh và trao sash Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 vừa diễn ra tại TPHCM. Sự kiện giới thiệu Top 35 thí sinh xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết, đồng thời hé lộ các hoạt động nổi bật trong hành trình tìm kiếm tân hoa hậu.

Hoa hậu Hà Kiều Anh, NSND Vương Duy Biên, nhà sử học Dương Trung Quốc, hoa hậu Lê Hoàng Phương, Võ Lê Quế Anh cùng các á hậu Hạnh Nguyên, Thu Hiền, Lâm Bích Tuyền, Ánh Vương, Tuyết Như, Hera Ngọc Hằng và Minh Kiên dự sự kiện.

Tại họp báo, Chủ tịch Miss Grand Vietnam Phạm Kim Dung cho biết cuộc thi tại Việt Nam luôn đổi mới để song hành cùng Miss Grand International nhưng phải phù hợp với văn hóa và vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam. Mục tiêu lớn nhất là truyền cảm hứng để phụ nữ hoàn thiện bản thân, xinh đẹp hơn về ngoại hình, lành mạnh trong lối sống. Việc mở rộng độ tuổi dự thi là quyết định đúng đắn, trao thêm cơ hội cho các cô gái thể hiện và cống hiến.

Top 5 Miss Grand Vietnam 2024

Chương trình mở màn với sự hội ngộ của top 5 Miss Grand Vietnam 2024. Sau đó, top 35 thí sinh từ vòng sơ khảo chính thức ra mắt khán giả và truyền thông với trang phục dạ hội, catwalk tự tin, cuốn hút. Bà Phạm Kim Dung và đương kim Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2024 Võ Lê Quế Anh trao sash cho các thí sinh.

Các thí sinh của top 35.

BTC trao giải Grand Arrival - Truyền cảm hứng cho Huỳnh Phạm Đoan Trang với màn tái hiện Bà Trưng, Bà Triệu ra trận ở vòng sơ khảo. Thí sinh Đỗ Thị Tường Vy được vinh danh Best Grand Arrival và ghi tên vào top 20 chung cuộc.

Ban tổ chức công bố lịch trình các phần thi, trong đó nổi bật là Vietnam Beauty Fashion Fest mùa 12 với chủ đề Transition Time, diễn ra ngày 30/8 tại TPHCM.

Phần thi Trang phục văn hóa dân tộc - Grand National Costume sẽ diễn ra ngày 11/9. Bốn đội thi được dẫn dắt bởi nhà thiết kế Vũ Việt Hà, Ivan Trần, Nguyễn Việt Hùng và Đặng Trọng Minh Châu. Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Trần Tiểu Vy, Võ Lê Quế Anh, Á hậu Lê Phan Hạnh Nguyên và Phạm Ngọc Phương Anh sẽ cùng 35 thí sinh trình diễn trong đêm thi này.

Top 35 thí sinh cũng sẽ tham gia chuỗi hoạt động và phần thi phụ như The Grand Voice, The Grand Walk, The Grand Heat, The Grand Shoot, The Grand Chat, The Grand Business trước đêm chung kết.

Đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2025 dự kiến diễn ra ngày 14/9/2025. Tân hoa hậu sẽ kế nhiệm Võ Lê Quế Anh, đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2025.

Quế Anh trình diễn và hô tên:





Ảnh: BTC, video: HM