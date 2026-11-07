THÁI LAN - Chiều 7/11, Hoa hậu Boom Panadda bị đưa vào trại giam, chồng cô bị tòa bác đơn tại ngoại. Cảnh sát công bố quỹ của hoa hậu nhận 815 triệu baht (khoảng 622 tỷ đồng), trong đó 527 triệu baht (hơn 400 tỷ đồng) nghi bị dùng sai mục đích.

Một người không xin tại ngoại, một người bị bác đơn

Sáng 7/11, cảnh sát Phòng chống tội phạm kinh tế (ECD) lần lượt đưa Atip Anantawan (thường gọi là Got, 53 tuổi) và vợ ông là Panadda Wongphudee (nghệ danh Hoa hậu Thái Lan 2000 Boom Panadda, 50 tuổi) từ trụ sở Cục Điều tra Trung ương (CIB) đến Tòa Hình sự trên đường Ratchadaphisek, Bangkok. Theo The Standard, cảnh sát đề nghị tạm giam đợt đầu 12 ngày và phản đối cho tại ngoại.

Theo Naewna, người đẹp nói: “Tôi xin nhận sai mọi chuyện và một lần nữa xin lỗi vì đã làm mọi người thất vọng”. Cô cho biết đã cung cấp toàn bộ thông tin sự việc cho cảnh sát và đề nghị để vụ án đi theo quy trình pháp luật và kể từ nay luật sư sẽ thay mình trả lời báo chí. Ông Atip đi ra trước, đeo kính râm, không che mặt, mỉm cười và không trả lời câu hỏi nào.

Panadda Wongphudee (nghệ danh Boom Panadda Ảnh: thestandard

Theo Thai PBS, đến 14h20, Boom Panadda không nộp đơn xin tại ngoại ở giai đoạn này. Luật sư chưa công bố lý do. Tòa ra lệnh tạm giam, cô được chuyển đến Trại giam nữ Trung ương ở quận Bang Khen.

Ông Atip là người duy nhất nộp đơn xin tại ngoại nhưng bị tòa bác. Theo Manager Online và INN News, tòa cho rằng hành vi bị cáo buộc ảnh hưởng đến nhiều người, với hơn 900.000 tài khoản từng quyên góp và thiệt hại khoảng 900 triệu baht (gần 700 tỷ đồng). Con số này lớn hơn mức 815 triệu baht cảnh sát công bố cùng ngày. Tòa cũng nhận định có căn cứ để tin rằng nếu được tại ngoại, bị can có thể tác động đến nhân chứng và chứng cứ, trong khi cơ quan điều tra và phía bị hại đều phản đối. Ông bị đưa vào trại giam đặc biệt Bangkok.

Ông Atip - chồng Boom Panadda Ảnh: thestandard

815 triệu baht quyên góp, phần lớn bị nghi dùng cho cá nhân

Cùng ngày, CIB họp báo công bố kết quả điều tra ban đầu. Thiếu tướng Thatphum Jaruprat, Chỉ huy trưởng ECD, cho biết từ năm 2015 đến ngày 29/10/2026, 3 tài khoản gắn với hoạt động quyên góp của Boom Panadda nhận khoảng 3,2 triệu lượt chuyển tiền, tổng cộng khoảng 815 triệu baht (khoảng 622 tỷ đồng).

Theo ước tính sơ bộ của cảnh sát, khoảng 527 triệu baht (khoảng hơn 400 tỷ đồng) bị nghi sử dụng sai mục đích, chỉ hơn 280 triệu baht có thể đã được chi cho hoạt động thực tế của quỹ. Ông Thatphum nhấn mạnh đây là con số ước tính sau khoảng 4-5 tháng điều tra.

Riêng tài khoản quyên góp chính ghi nhận 6.275 lượt chuyển tiền ra, tổng gần 690 triệu baht. Cảnh sát đã truy được khoảng 520 triệu baht trong số này, chia thành 12 nhóm chi tiêu. Theo Thaiger, khoảng 243,6 triệu baht chuyển vào các tài khoản đứng tên Boom Panadda, khoảng 99,1 triệu baht vào tài khoản của chồng, khoảng 43 triệu baht rút tiền mặt, khoảng 38 triệu baht chuyển cho nhà thầu Ae và các công ty liên quan, khoảng 36,6 triệu baht chuyển cho một số thành viên hội đồng quản trị quỹ và 24 triệu baht đầu tư vào quỹ tương hỗ. Số tiền còn lại được dùng thanh toán thẻ tín dụng hơn 200 lần, đóng bảo hiểm nhân thọ do cô đứng tên hưởng và mua hàng hiệu.

Quang cảnh họp báo về vụ việc. Ảnh: thairath

Với khu biệt thự hồ bơi ở Phuket, cảnh sát cho biết hơn 90 triệu baht (gần 70 tỷ đồng) đã được chuyển cho nhà thầu Ae từ tài khoản quỹ. Tài khoản quyên góp và tài khoản cá nhân của Boom Panadda, cao hơn giá thỏa thuận khoảng 18 triệu baht. Gần 50 triệu baht sau đó được chuyển ngược về tài khoản của ông Atip. Boom Panadda khai không biết việc xây biệt thự, còn cảnh sát cho rằng các dòng chuyển tiền cho thấy cô có biết. Theo cảnh sát, mỗi giao dịch đều có tin nhắn thông báo gửi về điện thoại của cô. Đây là chứng cứ quan trọng, nhưng sẽ được xem xét cùng các chứng cứ khác.

Theo Thairath, những năm 2024-2025, quỹ nhận khoảng 200-300 triệu baht mỗi năm. Cảnh sát cho biết kể từ khi lập quỹ, Boom Panadda chỉ nộp thuế 2 lần, với thu nhập kê khai không quá khoảng 2,5 triệu baht (khoảng 2 tỷ đồng) mỗi năm. Theo Matichon, quỹ cũng không có biên bản họp thường niên và không nộp báo cáo hằng năm theo quy định.

Thu giữ 32 túi hàng hiệu, 5 khẩu súng

Tại nhà riêng của hoa hậu ở quận Bueng Kum, cảnh sát thu giữ 32 túi hàng hiệu, 5 khẩu súng, một xe Toyota Alphard trị giá khoảng 2,8 triệu baht, trang sức, thiết bị điện tử và sổ tài khoản ngân hàng. Theo Matichon, số túi gồm các thương hiệu Hermès, Louis Vuitton, Celine, Chanel, ngoài ra còn 23 món gồm trang sức, đồng hồ hiệu, búp bê sưu tầm và một số vật nghi bằng vàng, bạc. Báo chí chưa nêu rõ số súng này có giấy phép hay không.

Tại trụ sở quỹ ở Thanyaburi, tỉnh Pathum Thani, cảnh sát thu 5 xe của quỹ, 1 xe cá nhân của Boom Panadda, ổ cứng camera an ninh và 130 cuốn giấy chứng nhận công đức. Theo Matichon, trong số này có cuốn đã được ký sẵn. Tại nhà ở huyện Nong Suea, cảnh sát thu hợp đồng mua bán đất ở tỉnh Krabi và Phuket.

Trong lời khai chính thức với cảnh sát, cả 2 vợ chồng phủ nhận cáo buộc. Boom Panadda thừa nhận trực tiếp thực hiện các giao dịch và có dùng tiền không đúng mục đích nhưng cho rằng việc chi tiêu bị nhầm lẫn do số lượng giao dịch quá lớn, còn bài kêu gọi quyên góp là do quản trị viên trang đăng. Ông Atip nói mọi giao dịch đều làm theo chỉ đạo của vợ.

Cảnh sát cho biết chưa xác định ai là người chủ mưu. Thành viên hội đồng quản trị từng nhận tiền và những người nhận tiền từ tài khoản quỹ sẽ tiếp tục bị xem xét. Trước đó, Trung tướng Natthasak Chaowanasai, Cục trưởng CIB, cho biết có thể thêm 4-5 người bị bắt.

Vụ việc của Boom Panadda gây chấn động ở Thái Lan:

Video: Thairath

Minh Phi