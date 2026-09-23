Kim Gamjeon tên thật là Kim Sang Min, sinh năm 2004, là ca sĩ, rapper Hàn Quốc. Anh bắt đầu làm nhạc từ khi còn học tiểu học và tập rap, thu âm từ những năm trung học. Anh cho biết bản thân biết đến hip-hop sau khi nghe nhạc của BIGBANG.

Kim Gamjeon học nhạc từ khi còn là học sinh tiểu học. Ảnh: Dispatch

Không đi theo phong cách hip-hop truyền thống, Kim Gamjeon theo đuổi màu sắc âm nhạc thử nghiệm. Phong cách khác biệt cùng nghệ danh đặc biệt giúp anh dần được chú ý trong cộng đồng hip-hop Hàn Quốc.

Năm 2022, Kim Gamjeon gia nhập Indigo Music và phát hành hai album NASA CERTIFIED và Hell Voyage, sau đó tiếp tục ra mắt nhiều sản phẩm khác. Việc được Swings chiêu mộ cũng trở thành bước ngoặt trong sự nghiệp của nam nghệ sĩ.

Kim Gamjeon được biết đến với cách viết lời hài hước, nhiều lối chơi chữ và sử dụng yếu tố meme trong âm nhạc. Ca khúc Mufasa Talk là một trong những sản phẩm giúp tên tuổi anh được chú ý hơn.

Năm 2025, nam rapper tiếp tục phát hành album INVASION, kết hợp cùng nhiều nghệ sĩ khác và thể hiện rõ hơn màu sắc hyperpop.

Bên cạnh việc phát hành âm nhạc, Kim Gamjeon cũng từng tham gia chương trình P2P và xuất hiện trong Show Me the Money 11. Đến năm 2026, anh tiếp tục đăng ký tham gia Show Me the Money 12 nhưng vẫn không chiến thắng.

Tháng 5/2024, Kim Gamjeon bị cáo buộc hút cần sa cùng người quen tại một bãi đỗ xe ở Seoul. Đến tháng 12/2024, nam rapper bị Tòa án tuyên phạt 8 tháng tù và bị tạm giam để chấp hành án. Sau khi kháng cáo, anh được giảm án thành 8 tháng tù treo 2 năm vào tháng 4/2025 và được trả tự do.

Kim Gamjeon bị bắt tạm giam vì tái sử dụng cần sa. Ảnh: IGNV

Ngày 16/9/2026, Kim Gamjeon tiếp tục bị bắt và tạm giam với cáo buộc sử dụng cần sa dạng lỏng. Tòa án khu vực Tây Seoul sau đó phê chuẩn lệnh bắt giữ với lý do lo ngại nghi phạm bỏ trốn hoặc tiêu hủy bằng chứng.

Đáng chú ý, lần bị bắt này xảy ra khoảng 17 tháng sau khi Kim Gamjeon được trả tự do và trong thời gian anh đang chịu án treo 2 năm từ bản án trước.

Hiện vụ việc tiếp tục được cơ quan công tố xử lý.

Nam ca sĩ biểu diễn trên sân khấu: