THÁI LAN - Chiều 7/11, hoa hậu 50 tuổi Boom Panadda và chồng được chở chung xe từ tòa án đến 2 trại giam, bắt đầu 5 ngày cách ly. Cùng ngày, nghệ sĩ Peggy Srithanya và ca sĩ Oat Pramote tố cáo cô 3 tội.

Ngồi chung xe dán kính tối, rẽ về 2 trại giam

Theo Manager Online và Thairath, khoảng 16h25-16h30 ngày 7/11, chiếc xe chuyên dụng của Trại giam đặc biệt Bangkok chở Panadda Wongphudee (nghệ danh Boom Panadda, Hoa hậu Thái Lan 2000) và chồng là Atip Anantawan (thường gọi là Got) rời Tòa Hình sự trên đường Ratchadaphisek. Cửa kính phía sau dán tối màu, phóng viên chờ sẵn không nhìn thấy cô.

Khoảng 16h35-16h40, xe dừng ở Trại giam nữ Trung ương để bàn giao Boom Panadda, sau đó quay về Trại giam đặc biệt Bangkok. Theo Thairath, ông Atip tới nơi lúc 16h53, ngồi ở ghế phụ phía trước với vẻ mặt điềm tĩnh, không biểu lộ cảm xúc.

Cả 2 được đưa vào khu tiếp nhận và phải cách ly y tế 5 ngày. Hết thời gian này, cán bộ trại giam sẽ phân loại và chuyển họ sang các khu giam giữ phù hợp.

Xe chở 2 vợ chồng Boom Panadda vào trại giam. Ảnh: Mgronline

Trước đó, Boom Panadda không nộp đơn xin tại ngoại. Ông Atip xin tại ngoại với khoản bảo đảm 1 triệu baht tiền mặt (khoảng 779 triệu đồng) nhưng bị tòa bác. Theo Thai PBS, tòa cho rằng ông có thể tác động đến chứng cứ, nhân chứng. Thairath dẫn lý do của tòa, cho biết thiệt hại trong vụ án được xác định hơn 900 triệu baht (gần 700 tỷ đồng), cao hơn mức 815 triệu baht cảnh sát công bố. Cơ quan điều tra cũng phản đối việc cho tại ngoại.

Luật sư Ekkasit Srisang, người bào chữa cho Boom Panadda, tuyên bố sẽ ngừng trả lời báo chí vì lo các phát ngôn bị xem là can thiệp vào quá trình tố tụng. “Mong rằng các bước từ đây sẽ diễn ra theo đúng quy trình pháp luật”, ông nói với Thai PBS.

Đồng nghiệp từng quyên góp quay sang tố cáo

Cũng trong chiều 7/11, nữ nghệ sĩ kỳ cựu Peggy Srithanya (tên thật Darunee Suttipitak) cùng luật sư Montchai Jongkrairatanakul đến trung tâm tiếp nhận tố giác của Cục Điều tra Trung ương (CIB), tố cáo Boom Panadda và Quỹ Ongkorn Thamdee 3 tội: cùng nhau lừa đảo công chúng, vi phạm Luật Tội phạm máy tính và cùng nhau rửa tiền.

Peggy Srithanya đã quyên góp cho quỹ 3 lần, tổng cộng 205.555 baht (khoảng 160 triệu đồng): 55.555 baht năm 2023, 100.000 baht trong đợt lũ lớn ở Chiang Mai năm 2024 và 50.000 baht trong đợt xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia năm 2025. Cô cho biết đã góp tiền vì tin tưởng Boom Panadda, chưa từng xin hóa đơn để khấu trừ thuế và giờ muốn làm rõ số tiền quyên góp thực sự đã được dùng vào việc gì. “Cảm xúc và niềm tin của tôi cứ thế sụp đổ dần”, nữ nghệ sĩ nói với Naewna. Cô cũng phủ nhận việc tố cáo để chữa ngượng cho bản thân.

Peggy Srithanya chia sẻ với truyền thông Ảnh: mgronline

Ca sĩ Oat Pramote Patan ủy quyền cho cùng luật sư tố cáo. Quỹ Why Live của anh từng chuyển 150.000 baht (khoảng 117 triệu đồng) cho Boom Panadda trong đợt lũ ở Hat Yai năm 2025. Luật sư cho rằng gần như toàn bộ số tiền này đã bị dùng vào việc riêng.

Trước đó, các MC Num Kanchai, Phut Apiwan cùng 2 diễn viên Chompoo Araya và Bella Ranee, những người từng quyên góp từ 800.000 baht (khoảng 623 triệu đồng) đến hơn 2 triệu baht (hơn 1,56 tỷ đồng) được cảnh sát mời lấy lời khai với tư cách nhân chứng.

Theo kết quả điều tra ban đầu cảnh sát công bố trưa 7/11, 3 tài khoản gắn với hoạt động quyên góp của Boom Panadda nhận khoảng 815 triệu baht (khoảng 622 tỷ đồng) từ năm 2015, trong đó khoảng 527 triệu baht (hơn 400 tỷ đồng) bị nghi sử dụng sai mục đích. Chỉ hơn 280 triệu baht (hơn 200 tỷ đồng) có thể đã được chi cho hoạt động thực tế của quỹ.

Trong số tang vật thu giữ khi khám xét có nhiều túi xách của các thương hiệu Hermès, Chanel, Louis Vuitton, Celine và Gucci, cùng 5 khẩu súng, đồng hồ, trang sức và một xe Toyota Alphard. Cảnh sát chưa công bố giá trị cụ thể của số túi này.

Lời khai chính thức của cả 2 vợ chồng vẫn là phủ nhận cáo buộc.

Boom Panadda và chồng bị đưa đến trại giam:

Video: Thairath

Minh Phi