Chủ Nhật Đỏ là ngày hội hiến máu tình nguyện do Báo Tiền Phong khởi xướng từ năm 2009, xuất phát từ ý tưởng kêu gọi hiến máu khẩn cấp trong bối cảnh nhiều bệnh viện thiếu máu nghiêm trọng.

Sau 18 năm, sự kiện đã trở thành phong trào hiến máu tình nguyện quy mô toàn quốc, nơi mỗi giọt máu cho đi không chỉ mang lại sự sống cho người bệnh mà còn góp phần nuôi dưỡng tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội trong cộng đồng.

Chương trình Chủ Nhật Đỏ 2026 vừa diễn ra tại TPHCM với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, thu hút hơn 5.000 sinh viên và bạn trẻ đến từ 20 trường đại học trên địa bàn thành phố tham gia hiến máu cùng các hoạt động đồng hành.

Chương trình năm nay quy tụ hơn 20 nghệ sĩ, hoa hậu, á hậu, diễn viên, người mẫu tham gia giao lưu và kêu gọi hiến máu, trong đó có Hoa hậu Việt Nam 2022, Hoa hậu Quốc tế 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy, á hậu Phương Anh, á hậu Ngọc Hằng, á hậu Ngọc Thảo cùng nhiều nghệ sĩ như MC Nguyên Khang, diễn viên Hiếu Nguyễn, diễn viên Huỳnh Hồng Loan…

Hoa hậu Thanh Thủy trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại sự kiện. Ngoài vai trò khách mời, cô tích cực tham gia hoạt động hiến máu để góp phần lan tỏa đến mọi người.

Chương trình âm nhạc trong khuôn khổ ngày hội có sự tham gia của ca sĩ Duyên Quỳnh với các tiết mục truyền cảm hứng, trong đó có bản hit Viết tiếp câu chuyện hòa bình, cùng nhiều tiết mục trẻ trung, sôi động.

Ca sĩ Duyên Quỳnh xúc động vì góp mặt trong chương trình ý nghĩa.

Chủ Nhật Đỏ 2026 tại TPHCM đánh dấu lần đầu ca sĩ Duyên Quỳnh đồng hành, tiếp lửa cho người trẻ hiến máu. Nữ ca sĩ bày tỏ niềm vui và xúc động khi góp mặt trong hành trình lan tỏa tinh thần nhân ái của sự kiện.

Theo nữ ca sĩ, thông điệp Hiến máu cứu người - sinh mệnh của bạn và tôi tuy ngắn gọn nhưng chứa đựng ý nghĩa sâu sắc về sự kết nối giữa con người với con người.

“Hiến máu không chỉ là nghĩa cử đẹp mà còn là cách để tuổi trẻ của chúng ta trở nên ý nghĩa hơn. Một sự sẻ chia nhỏ hôm nay có thể mang lại hy vọng sống cho ai đó vào ngày mai. Thanh xuân của chúng ta sẽ được nhớ đến bằng những hành động tử tế”, cô chia sẻ.

MC Nguyên Khang, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đánh giá cao tính thiện nguyện, ý nghĩa mà chương trình đã làm được.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ niềm vui khi lần đầu tiên tham gia ngày hội. Theo anh, mỗi giọt máu trao đi đều có thể trở thành cơ hội sống quý giá đối với những bệnh nhân đang cần được tiếp sức.

“Nếu những giọt máu mình trao đi có thể giúp những người gặp tai nạn hoặc đang chống chọi với bệnh tật có thêm một cơ hội mới, một cuộc đời mới thì đó là điều vô cùng ý nghĩa”, nam nhạc sĩ chia sẻ.

Nhận lời đồng hành cùng sự kiện, MC Nguyên Khang xúc động nhớ lại lần đầu hiến máu vào năm 2 đại học.

Cảm giác ban đầu của anh có chút lo lắng nhưng sau đó là niềm hạnh phúc khi biết những giọt máu mình trao đi sẽ giúp ích cho người khác.

Với nam MC, đồng hành cùng Chủ Nhật Đỏ không chỉ là tham gia một sự kiện, còn là cơ hội để tiếp tục lan tỏa lối sống đẹp, sống có ích.

