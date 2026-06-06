Chuyện tôi và Xuân An tranh cãi không phải drama

Hoa hậu Tiểu Vy có tác phẩm điện ảnh thứ 3 "Ốc mượn hồn".

- Bạn hài lòng với vai diễn trở lại trong "Ốc mượn hồn" chứ?

Tôi chưa có thời gian để ngồi tập trung xem phim trọn vẹn. Những ngày qua, tôi tất bật với cinetour, gặp gỡ khán giả và truyền thông. Tôi sẽ xem lại 2-3 lần để có đánh giá và nhìn nhận diễn xuất của mình.

Đây là dự án điện ảnh thứ 3 của tôi. So với các dự án trước, tôi có thêm kinh nghiệm, biết thế nào là diễn xuất và trưởng thành hơn trong cảm xúc.

Trước đây, tôi hay được đóng khung vai các cô gái trẻ trung, nhí nhảnh, hồn nhiên, đúng lứa tuổi. Đến Ốc mượn hồn, tôi phải hóa thân thành 2 con người với 2 nhân cách khác nhau. Tôi mừng vì bản thân thay đổi ít nhiều sau dự án, không còn quá một màu.

- Đâu là cảnh khó khăn và thách thức nhất với bạn?

Phần lớn các cảnh quay đều nặng nhưng cảnh chèo thuyền thúng là thử thách nhất. Tôi đã học chèo thúng ở Phú Yên 1 khoảng thời gian, sau đó quay từ 6-7h tối đến 4h sáng hôm sau bên trong một cái hồ trên núi cao.

Để quay được cảnh này, cả đạo diễn và ê-kíp đứng trên tàu cá, cách xa thuyền thúng, trong khi diễn viên phải diễn thế nào để gương mặt mình xuất hiện trong ống kính máy quay. Một số người còn phải xuống nước để bảo hộ xung quanh thuyền thúng, đề phòng tai nạn sẵn sàng ứng cứu.

Cuối phim, tôi có cảnh bị nhân vật của anh Anh Đức đánh khi thực hiện một nghi lễ. Do góc quay cận nên không thể ăn gian hay dùng kỹ xảo. Khi cắt cảnh, người tôi xây xát vì bị trói chặt và lăn lộn dưới cát lâu.

Hoa hậu Tiểu Vy đóng cặp cùng Quốc Trường trong phim. Ngoài đời, họ có mối quan hệ thân thiết.

- Diễn xuất cùng lúc với 2 bạn diễn nam là Quốc Trường và Xuân An có khiến bạn phân tâm, gặp trở ngại?

Anh Quốc Trường rất chuyên nghiệp, luôn nâng đỡ cảm xúc và cho tôi cảm giác thoải mái nhất.

Còn Xuân An là người mới, tính cách lạnh lùng và hướng nội nên chúng tôi không hòa hợp. Các buổi workshop, tôi và An đấu khẩu vì bất đồng quan điểm.

Chuyện chúng tôi tranh cãi không phải drama hay mâu thuẫn gì ghê gớm, chẳng qua do không hợp gu nên giao tiếp dễ xung đột. Xuân An ít thể hiện cảm xúc, tôi góp ý bạn nên ga-lăng hơn để cả hai có cảm xúc đang yêu nhau.

- Danh hiệu hoa hậu giúp Trần Tiểu Vy có cơ hội với điện ảnh. Còn thách thức với 1 hoa hậu đóng phim theo bạn là gì?

Vai trò hoa hậu mang đến cho tôi nhiều cơ hội công việc, bao gồm diễn xuất. Tôi biết ơn danh hiệu này đã mang đến quá nhiều cơ hội trong công việc và cuộc sống. Tất nhiên đó chỉ là bước khởi đầu, mọi thứ còn lại phụ thuộc vào năng lực, sự cố gắng và độ hợp vai. Tôi nghĩ không nhà sản xuất nào mạo hiểm để mời mãi một người không tạo ra được giá trị hay thành tích cho dự án.

- Diễn xuất của Tiểu Vy luôn khiến nhiều người hoài nghi dù bạn đã có 3 dự án điện ảnh. Bạn nỗ lực trau dồi ra sao?

Tôi học được nhiều từ anh Trấn Thành sau lần làm việc ở Bộ tứ báo thủ năm ngoái. Anh Thành chú trọng việc "sống cùng nhân vật”, diễn bằng cảm xúc thay vì học các kỹ thuật lý thuyết cứng nhắc. Đây là điều tôi tâm đắc và cố gắng áp dụng cho các dự án sau này.

Tôi cũng tham gia lớp học của cô Kathy Uyên hay buổi workshop với đạo diễn, biên kịch. Với tôi, sách vở chỉ là 1 phần, quan trọng là trải nghiệm thực tế. Tôi cố gắng xem nhiều phim, quan sát xung quanh cuộc sống để học hỏi, làm phong phú hơn góc nhìn cá nhân.

Làm việc với các cô chú, anh chị nghệ sĩ gạo cội giúp tôi có thêm nhiều bài học, từ ánh mắt, đài từ đến cách nuôi dưỡng cảm xúc… đều phải tự nhiên nhất có thể.

Tôi hay tự hỏi sao họ có thể nặng lời với mình đến thế?

- Càng nỗ lực chứng minh nhưng đổi lại là lời chê bai, với 1 cô hoa hậu đã đăng quang 8 năm, điều này hẳn không dễ dàng?

Ai làm nghệ thuật đều phải nhận phản ứng trái chiều, tôi cũng không tránh khỏi điều đó. Tôi không phải kiểu người dễ bị lung lay. Đọc bình luận, tất nhiên tôi buồn và chạnh lòng nhưng luôn tự nhủ cố gắng vượt qua bằng mọi cách, thay vì tìm lý do để thoái lui. Tôi không bao giờ bỏ cuộc và không ai có thể làm tôi từ bỏ được đâu.

Clip hoa hậu Tiểu Vy chia sẻ

- Đâu là bình luận khiến bạn cảm nhận sự tổn thương và suy sụp tinh thần nhất?

Bình luận công kích, chê bai tôi nhiều vô kể. Đôi lúc tôi tự hỏi sao họ có thể nặng lời với mình đến thế? Có người lôi cả cha mẹ, gia đình và gán ghép tôi vào câu chuyện, từ ngữ không mấy tốt đẹp. Tôi buồn, tổn thương và chạnh lòng khi đọc những dòng ấy.

Hơn hết, tôi đủ trưởng thành để nhận ra đâu là người tốt, đưa ra lời khuyên mang tính xây dựng giúp mình thay đổi, hoàn thiện. Ngược lại, người hạ bệ luôn phủ nhận mọi nỗ lực và chỉ muốn tôi từ bỏ sự nghiệp, giấc mơ ngay lập tức.

- Nhưng lời chê bai không hẳn tất cả đều vô lý?

Tôi thấy vài điều mọi người nói về mình đúng mà! (cười) Đôi khi nếu không ai nhận xét tôi sẽ không nhận ra khuyết điểm của mình.

Tôi hay nói đùa nếu mọi người không góp ý và tấn công mạnh vậy chắc bây giờ mặt tôi song song với trần nhà mất. Chính nhờ lời chê bai mà tôi biết kéo mình lại. Lúc hưng phấn, đắc ý, tôi tự nhủ lòng: "Nên nhìn nhận lại bản thân đang không được rồi, phải hạ mình xuống". Dần tôi học sự nhẫn nại, khiêm tốn và nhận ra điều này rất tốt.

Hoa hậu Tiểu Vy tập trung công việc, chưa nghĩ chuyện yêu đương.

- Bận rộn công việc, bạn dành thời gian cho chuyện tình cảm ra sao?

Tôi dốc sức cho công việc, hiếm dành thời gian cho bản thân. Khi rảnh, tôi tranh thủ về quê thăm gia đình, vừa nghỉ ngơi nạp năng lượng.

Tôi hay ước sau này sẽ ra 1 hòn đảo, ở lại đó trong 1 khoảng thời gian. Tôi thèm không khí tự do, thanh bình, không phải lúc nào phải kè kè điện thoại và lo lắng công việc.

Tôi có tiêu chuẩn riêng về một nửa khi yêu. Bên cạnh cảm xúc đồng điệu, họ phải nhường nhịn, thông cảm với áp lực công việc của bạn gái. Khi gặp được người hội tụ điều đó tôi mới có thể rung động. Nếu không tôi vẫn sống vui vẻ, chưa tính chuyện xa hơn.

Ảnh, clip: HK, NVCC