gen h z7567702407651_973f931c53633a208d2ee84d486ef7de.jpg
Trong tà áo dài tím thướt tha giữa không gian cổ kính đất Cố đô, Hoa hậu Văn hóa Du lịch Việt Nam 2024 Phạm Thị Ngọc Thanh đẹp như 'nàng thơ'. Cô chọn Huế là nơi khởi đầu cho hành trình quảng bá văn hóa và tâm linh Việt Nam trong giai đoạn mới.
gen h z7567702426638_c373a726ffe3854c0ce3d0ce09ba576f.jpg
Giữa ánh nắng dịu nhẹ của những ngày đầu năm, hình ảnh Ngọc Thanh dịu dàng bên những bức tường thành xưa, tay cầm chiếc nón bài thơ in họa tiết phong cảnh cố đô đã để lại ấn tượng đẹp.
gen h z7567702417961_c0416b8cf6dca1243db3adfa77cf63e7.jpg
Du khách dừng lại xin chụp hình cùng cô.
gen h z7567702364418_2f1e016bf36fd4f14ae02c6f173ea09b.jpg
Ngọc Thanh cho biết Huế luôn mang đến cho cô cảm giác an yên và sâu lắng. "Tôi muốn năm 2026 bắt đầu bằng những hành trình văn hóa - tâm linh. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật và truyền thông, tôi nhận ra giá trị bền vững nhất vẫn là những gì thuộc về cội nguồn", cô nói.
gen h z7567702388711_e64a5feb3f70644e70dd8196fc5fc5c2.jpg
Trước khi đăng quang Hoa hậu Văn hóa Du lịch Việt Nam 2024, Phạm Thị Ngọc Thanh từng được biết đến là một blogger. Cô sở hữu phong cách viết sâu lắng, giàu cảm xúc, tập trung vào văn hóa, đời sống và vẻ đẹp người phụ nữ Việt. 
Việc đăng quang Hoa hậu Văn hóa Du lịch Việt Nam 2024 được xem là dấu mốc mở ra chương mới trong hành trình của Ngọc Thanh. Không chỉ dừng lại ở hình ảnh một người đẹp, cô hướng tới vai trò đại diện quảng bá văn hóa truyền thống thông qua các hoạt động du lịch, nghệ thuật và giao lưu quốc tế.
2367352206355602019.jpg
Theo kế hoạch, trong năm 2026, Ngọc Thanh sẽ thực hiện chuỗi dự án mang chủ đề "Hành trình về cội nguồn", kết nối các điểm đến văn hóa – tâm linh trên cả nước, đồng thời kết hợp truyền thông số để lan tỏa hình ảnh Việt Nam ra quốc tế. 