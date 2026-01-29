Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 Nguyễn Thanh Thảo trở lại Mỹ để hoàn thành chương trình học tại Đại học Bentley.

Từ Mỹ, Thanh Thảo đã chia sẻ với VietNamNet về hành trình từ một du học sinh trở thành hoa hậu, những thử thách khi phải cân bằng giữa học tập và trách nhiệm vương miện cũng như định hướng tương lai của bản thân.

Lựa chọn có trách nhiệm của một du học sinh

Là du học sinh năm cuối ngành Marketing tại Đại học Bentley, thành thạo 4 thứ tiếng (Việt, Anh, Hàn và Trung), Thanh Thảo hiểu rõ quyết định tham gia Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 đồng nghĩa với việc đánh đổi thời gian, lịch học và khoảng cách địa lý. Nhưng với cô, đây là lựa chọn có trách nhiệm.

Thanh Thảo rời Việt Nam về Mỹ sau gần 1 năm về nước sinh sống và tham gia thi sắc đẹp.

Thanh Thảo tâm sự sau nhiều năm trưởng thành ở nước ngoài, cô muốn mang những gì đã học và trải nghiệm được trở về Việt Nam, đặc biệt cho những giá trị mình tin tưởng như bảo vệ đại dương và phát triển bền vững. BTC ủng hộ Thanh Thảo quay lại Mỹ hoàn thành việc học và tốt nghiệp trong năm nay, sau đó có thể trở về Việt Nam thực hiện nhiệm kỳ của mình.

Rời Việt Nam sau gần 1 năm về nước sinh sống và tham gia thi sắc đẹp, Thanh Thảo thừa nhận vẫn còn nhiều lưu luyến và chưa thật sự sẵn sàng. Cô tiếc nuối khi không thể ở lại đón tết Nguyên đán cùng gia đình, đồng thời lo lắng về thời tiết lạnh giá tại Mỹ. Tuy nhiên, niềm vui được quay lại trường, gặp gỡ bạn bè và chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp sắp tới vẫn là nguồn động lực lớn giúp cô bước tiếp.

Khoảnh khắc chạm đến trái tim khán giả

Nhìn lại đêm chung kết, Thanh Thảo cho biết khoảnh khắc biết mình thật sự chạm đến khán giả là khi nói về môi trường biển. Đứng giữa thiên nhiên, cô không cố gắng phô diễn kiến thức mà chỉ nói bằng trải nghiệm và tình yêu thật sự dành cho đại dương.

Thanh Thảo đăng quang Hoa hậu Đại dương Việt Nam hồi tháng 9/2025.

Thử thách lớn nhất của cô không đến từ đối thủ mà từ chính bản thân. Thanh Thảo từng hoài nghi liệu mình có đủ tốt khi vừa học tập, vừa hoạt động xã hội vừa bước vào một sân chơi đòi hỏi nhiều áp lực. Có những lúc mệt đến mức muốn dừng lại, khi lĩnh vực sắc đẹp và người mẫu hoàn toàn mới mẻ và cô chưa có nhiều kinh nghiệm.

"Nhưng chính những khoảnh khắc đó đã dạy tôi cách đối diện với giới hạn của mình và bước tiếp một cách mạnh mẽ hơn", Thanh Thảo chia sẻ với VietNamNet.

Gia đình là điểm tựa vững chắc nhất

Thanh Thảo khẳng định nếu không có gia đình, sẽ không có cô hôm nay. Ba mẹ chưa bao giờ gây áp lực cô phải trở thành ai nhưng luôn là điểm tựa vững chắc nhất. Có những đêm cô gọi về từ Mỹ chỉ để nói rằng mình nhớ nhà và chỉ cần nghe câu "nhà luôn ở đây" là đủ. Gia đình luôn động viên cô làm được và những trở ngại khi sống một mình vẫn còn dễ dàng nên phải vượt qua. Gia đình cũng dạy cô sống tử tế, khiêm nhường và luôn nhớ mình bắt đầu từ đâu.

Thanh Thảo có những giai đoạn cô đơn và mất phương hướng nhất khi du học.

Sống xa nhà khiến Thanh Thảo hiểu rằng tình bạn thật sự đẹp và thân thương như gia đình khi những đứa trẻ tập sống độc lập nương tựa lẫn nhau. Có những người bạn đã ở bên cô trong những giai đoạn cô đơn và mất phương hướng nhất khi du học. Thanh Thảo kể có lúc phải phẫu thuật, các bạn luôn bên cạnh chăm sóc, quan tâm, đến cả việc sấy tóc cũng làm giúp.

"Điều đó khiến tôi thật sự trân quý tình cảm giữa con người với nhau. Từ họ, tôi học được rằng một mối quan hệ đủ sâu có thể trở thành chỗ dựa lớn nhất trong những năm tháng xa quê", cô tâm sự.

Quan điểm về tình yêu và định hướng tương lai

Ở tuổi 23, khi được hỏi về chuyện tình cảm, Thanh Thảo cho biết ưu tiên chính mình hơn. Cô xem tình yêu như một điều đẹp nhưng chỉ có ý nghĩa khi không làm mất lý tưởng sống, sự nghiệp và trách nhiệm. Yêu hay không không quan trọng bằng việc sống đúng với giá trị của bản thân.

Thanh Thảo không có quá nhiều kinh nghiệm tình cảm khi sống ở một địa điểm chỉ trong vài tháng hoặc nửa năm trong suốt nhiều năm qua. Giữa ánh hào quang và những lời đồn đoán, cô chọn bảo vệ trái tim mình bằng sự tỉnh táo, những ranh giới rõ ràng và niềm tin vào các giá trị cốt lõi.

Khi tham gia Hoa hậu Đại dương, ngoài muốn thử sức với lĩnh vực mới, chiếc vương miện cũng là nguồn động lực và mục tiêu của Thanh Thảo. Điều khiến cô sẵn sàng theo đuổi cả đời là việc tạo ra giá trị cho cộng đồng. Thanh Thảo đặc biệt đam mê các dự án liên quan đến môi trường và giáo dục, nơi sự thay đổi không đến ngay lập tức nhưng bền vững và có ý nghĩa lâu dài.

Thanh Thảo diễn thời trang sau khi đăng quang ở Việt Nam.

Sau khi tốt nghiệp tại Mỹ, Thanh Thảo muốn quay về Việt Nam hoàn thành sứ mệnh của Hoa hậu Đại dương, đặc biệt trong thời gian đương nhiệm. Việc học lên cao hơn cũng nằm trong kế hoạch dài hạn, cô tiết lộ đã tìm được những ngành học cho bằng thạc sĩ chuyên sâu về marketing và các trường phù hợp ở Boston và New York.

Dù ưu tiên việc học, đương kim Hoa hậu Đại dương Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục song hành giữa học tập, công việc. Thanh Thảo sẽ chủ động sắp xếp thời gian để di chuyển giữa Việt Nam và Mỹ, tham gia các sự kiện quan trọng, đặc biệt là những hoạt động văn hóa cộng đồng khi điều kiện cho phép.

Cách Thanh Thảo vượt qua áp lực chính là giữ kỷ luật với bản thân. Cô duy trì chơi tennis và cưỡi ngựa đã luyện tập từ khi mới 8 tuổi, ăn uống lành mạnh và dành thời gian cho những khoảng lặng để cân bằng tinh thần. Cô thường xuyên liên lạc, gặp gỡ bạn bè để cân bằng. Khi bị quá tải, Thanh Thảo nhắc mình rằng "áp lực tạo kim cương".

Thanh Thảo bên gia đình.

Một ngày của nàng hậu bắt đầu với buổi sáng dành cho học tập hoặc công việc, buổi chiều cho các dự án và tập luyện, buổi tối là thời gian để đọc, viết và trò chuyện cùng gia đình, bạn bè. Thanh Thảo tin rằng sự cân bằng không đến từ việc làm ít đi mà từ việc biết sắp xếp điều gì là quan trọng nhất.

