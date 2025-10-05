Yến Nhi viết: “Những ngày qua tại Miss Grand International là hành trình nhiều cảm xúc, mang đến cho tôi những trải nghiệm và bài học quý giá. Mang trên mình dải sash Việt Nam, tôi luôn ý thức về việc phải tập trung hết mình cho hành trình này.

Trong khoảnh khắc vội vã, tôi đã vô tình có những chia sẻ chưa thật sự trọn vẹn khiến khán giả phiền lòng. Tôi xin gửi lời xin lỗi và cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người vì đã góp ý, chỉ bảo và dành sự quan tâm, động viên trong suốt thời gian qua”.

Hoa hậu Yến Nhi trong ngày thứ 5 ở cuộc thi.

Người đẹp nhấn mạnh mỗi góp ý là một bài học, còn tình cảm yêu thương chính là nguồn sức mạnh để cô hoàn thiện bản thân: “Hành trình phía trước còn dài và tôi sẽ nỗ lực nhiều lần nữa để mang đến hình ảnh tích cực, tự tin và bản lĩnh nhất của người con Việt Nam. Chỉ còn khoảng 2 tuần là đến đêm chung kết, tôi mong khán giả mở lòng, đồng hành và tiếp thêm cho sức mạnh trên chặng đường sắp tới”.

Trước đó, Yến Nhi gây tranh luận trong phần giao lưu cùng Chủ tịch Miss Grand International - Nawat Itsaragrisil và đương kim hoa hậu Christine Juliane Opiaza. Cô chỉ giới thiệu ngắn gọn tên và vai trò, khiến ông Nawat phải hỏi lại: “Còn gì nữa không?”. Ở câu hỏi tiếp theo về sở thích, Yến Nhi trả lời ngập ngừng, thừa nhận vốn tiếng Anh “không tốt lắm”.

Khoảnh khắc này nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên các diễn đàn sắc đẹp. Một bộ phận khán giả bày tỏ lo ngại rằng hạn chế ngoại ngữ có thể ảnh hưởng đến hành trình thi quốc tế của cô.

Ngay sau đó, Yến Nhi livestream trò chuyện cùng người hâm mộ, thừa nhận khuyết điểm ngoại ngữ và cho biết bản thân thiếu môi trường giao tiếp. Cô cũng chia sẻ luôn cố gắng học thêm từ vựng trước mỗi hoạt động, đồng thời bất ngờ khi buổi giao lưu diễn ra đột ngột. Người đẹp khẳng định sẽ tiếp thu góp ý, chuẩn bị tốt hơn cho vòng phỏng vấn kín.

Tuy nhiên, Yến Nhi cũng gây ý kiến trái chiều khi thừa nhận: “Căn bản trước khi thi quốc tế tôi cũng không biết tính chất cuộc thi này như thế nào, tiêu chí họ cần là gì”.

Yến Nhi livestream thừa nhận khuyết điểm:

Đại diện Việt Nam trong các hoạt động.

Chung kết Miss Grand International 2025 dự kiến diễn ra ngày 18/10 tại Bangkok (Thái Lan). Đương kim hoa hậu Christine Juliane Opiaza (Philippines) sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm.

Ảnh, Video: MGVN, FBNV