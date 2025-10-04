Trong buổi giao lưu cùng Chủ tịch Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) - Nawat Itsaragrisil và đương kim hoa hậu Christine Juliane Opiaza, Nguyễn Thị Yến Nhi chỉ giới thiệu ngắn gọn về bản thân. Khi ông Nawat hỏi lại: “Còn gì nữa không?”, người đẹp tỏ ra lúng túng và phải nhờ gợi ý từ thí sinh bên cạnh.

Đến câu hỏi tiếp theo: “Sở thích của bạn là gì?", đại diện Việt Nam trả lời ngập ngừng, thừa nhận khả năng tiếng Anh của mình “không tốt lắm”.

Yến Nhi trong phần giao lưu cùng ông Nawat.

Phần giao lưu gây tranh cãi của Yến Nhi:

Khoảnh khắc này nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn sắc đẹp. Một bộ phận khán giả bày tỏ sự thất vọng, lo ngại hạn chế ngoại ngữ có thể ảnh hưởng đến hành trình của cô. Song, nhiều người cũng gửi lời động viên, mong Yến Nhi giữ tinh thần lạc quan và nỗ lực hơn trong các vòng thi chính sắp tới.

Trong phần thi tài năng diễn ra cùng ngày, Yến Nhi thể hiện ca khúc Cheri Cheri Lady. Dù trình diễn tự tin, cô vẫn lộ hạn chế về giọng hát và cột hơi, qua đó bỏ lỡ cơ hội vào Top 15.

Trong gần 1 tuần tại Thái Lan, Yến Nhi gây thiện cảm với hình ảnh năng lượng, tích cực. Cô thường xuyên livestream giao lưu cùng khán giả quê nhà và nhiệt tình tham gia quay video cùng bạn thi.

Yến Nhi trong gần 1 tuần ở Thái Lan.

Chung kết Miss Grand International 2025 dự kiến diễn ra vào ngày 18/10 tới. Hoa hậu Christine Juliane Opiaza (Philippines) sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm.

Nguyễn Thị Yến Nhi sinh năm 2004, quê Đắk Lắk, hiện theo học thạc sĩ ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành tại Đại học Văn Hiến. Sau khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2025, cô gây chú ý bởi câu chuyện vượt khó và hành trình chinh phục ước mơ.

Ảnh, Video: MGVN, FBNV