Chỉ trong 2 năm, Huỳnh Trần Ý Nhi (Miss World Vietnam 2023) và Nguyễn Thị Yến Nhi (Miss Grand Vietnam 2025) - lần lượt vướng scandal liên quan đến phát ngôn bị chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội.

Yến Nhi: Bị nghi ngờ ngoại ngữ và phát ngôn thiếu thận trọng

Yến Nhi - hoa hậu 21 tuổi đến từ Đắk Lắk, đăng quang Miss Grand Vietnam 2025 ngày 14/9. Với chỉ 2 tuần chuẩn bị, Yến Nhi lên đường tranh tài tại Miss Grand International 2025 ở Thái Lan nhưng nhanh chóng vướng scandal liên quan đến khả năng tiếng Anh và phát ngôn thiếu chuyên nghiệp.

Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi.

Trong vòng phỏng vấn ngày 3/10, khi Chủ tịch cuộc thi Nawat Itsaragrisil hỏi về sở thích cá nhân, Yến Nhi lúng túng, phải nhờ hỗ trợ từ thí sinh khác và trả lời lệch hướng, khiến khán giả thất vọng vì khả năng ngoại ngữ rất kém của cô.

Tối cùng ngày, trong buổi livestream hậu trường, cô thừa nhận không chuẩn bị trước vì không biết tính chất cuộc thi như thế nào và tự nhận mình là top thí sinh nhỏ tuổi nhất. Những lời này bị cho là thiếu tinh tế, thể hiện sự thiếu nghiêm túc tại sân chơi quốc tế.

Đỉnh điểm là đoạn clip lan truyền sáng 5/10, ghi lại cuộc gọi riêng tư của Yến Nhi lọt vào livestream của bạn cùng phòng (người đẹp Tanzania). Trong đó, cô than vãn: "Người ta chửi lên chửi xuống. Giờ em làm gì cũng bị chửi… Từ nay không livestream nữa, im lặng là tốt nhất. Livestream là có cái để tụi nó cắt, chửi".

Cụm từ "tụi nó" ám chỉ khán giả khiến dư luận phẫn nộ. Ngoài ra, Yến Nhi còn bị cho đã trách móc công ty quản lý thiếu sự đầu tư. Trong phát ngôn của Yến Nhi, khán giả nhận ra cô còn văng tục - điều không thể chấp nhận được với đại diện nhan sắc của một quốc gia.

Một số ý kiến cho rằng với kết quả kém ở các vòng thi phụ (không lọt top 15 tài năng), cộng thêm ồn ào vừa qua, Yến Nhi khó lòng cứu vãn bằng thành tích vì scandal này sẽ ảnh hưởng đến uy tín Việt Nam tại đấu trường quốc tế.

Ý Nhi: Vạ miệng liên hoàn và cơn bão antifan

Chỉ chưa đầy 1 tuần sau khi đăng quang Miss World Vietnam 2023, Ý Nhi - cô gái 21 tuổi đến từ Bình Định - trở thành tâm điểm chỉ trích với loạt phát ngôn thiếu chín chắn trong các buổi phỏng vấn. Những lời nói vô tư của cô nhanh chóng bị mổ xẻ trên mạng xã hội, dẫn đến sự hình thành các nhóm antifan lớn.

Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi.

Trong buổi phỏng vấn báo chí sau đăng quang, khi MC yêu cầu kể tên ba người nổi tiếng quê Bình Định, Ý Nhi trả lời bằng cách đặt tên mình đầu tiên, kèm Hàn Mặc Tử (thực tế sinh ở Quảng Bình nhưng lớn lên ở Bình Định) và vua Quang Trung. Phát ngôn của cô bị dân mạng "mổ xẻ" vì sai kiến thức lịch sử và thiếu tôn trọng, thể hiện sự tự cao khi "đặt mình ngang hàng" với các danh nhân.

Một trong những phát ngôn gây sốc nhất là khi Ý Nhi so sánh bản thân với bạn bè: "Trong khi bạn bè đồng trang lứa chỉ dành thời gian để ngủ, để chơi, để uống trà sữa thì tôi đã tham dự cuộc thi hoa hậu. Tôi nghĩ mình trưởng thành hơn các bạn". Lời chia sẻ này bị cho là thiếu khiêm tốn, ảo tưởng về danh hiệu. Phát ngôn khác về bạn trai cũng gây tranh cãi: "Chắc chắn bạn trai của tôi cũng phải có những sự thay đổi nhanh chóng, tiến bộ nhiều hơn để có thể theo kịp tôi". Nhiều khán giả cho rằng đây là cách đòi hỏi quá mức, khiến Ý Nhi bị cáo buộc mắc bệnh ngôi sao.

Chưa dừng lại, Ý Nhi còn bình luận về chủ đề nhạy cảm kiều nữ yêu đại gia bằng cách đồng tình với câu "gió tầng nào gặp mây tầng đó" và bảo vệ vị trí đăng quang bằng lập luận rằng ban giám khảo đã đánh giá toàn diện về trình độ, đạo đức, cách ứng xử. Những lời nói này, dù xuất phát từ thiếu kinh nghiệm sau lịch trình dày đặc, đã khơi dậy làn sóng tẩy chay.

Chỉ sau vài ngày, các nhóm anti hoa hậu Ý Nhi trên Facebook thu hút hơn hàng trăm nghìn thành viên, kèm lời kêu gọi tước vương miện và suất thi quốc tế.

Trước sức ép, Ý Nhi bật khóc trong một buổi livestream xin lỗi, thừa nhận chưa đủ chín chắn, thiếu kinh nghiệm khi phải thực hiện nhiều buổi phỏng vấn liên tục và thông báo lên đường đi du học.

Đầu năm 2025, Ý Nhi được cử tham gia Hoa hậu Thế giới - Miss World 2025 và cũng chỉ dừng chân ở top 40 chung cuộc.

Sự cố của Yến Nhi và và Ý Nhi không chỉ làm lung lay hình ảnh cá nhân mà còn đặt ra câu hỏi về việc lựa chọn các người đẹp đại diện cho nhan sắc phụ nữ Việt ở các đấu trường quốc tế có quá dễ dãi? Và chúng ta cũng không nên 'cố' cử người không đủ khả năng vì có thể gây lãng phí, tổn hại hình ảnh quốc gia và làm mất cơ hội của những thí sinh thực sự tài năng hơn.

Ẩn Lan