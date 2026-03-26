Ngày 26/3, Page Six đưa tin Sarah Michelle Gellar và các bạn diễn trong phim Ready or Not 2: Here I Come buộc phải sơ tán khỏi khách sạn Bristol tại Paris (Pháp) sau khi xảy ra một vụ cháy trong khu bếp của khách sạn. Thời điểm đó, đoàn phim đang tham gia buổi quảng bá cho tác phẩm mới.

Dàn diễn viên tham dự sự kiện gồm Elijah Wood và Kathryn Newton. Theo TMZ, đám cháy bùng phát trong lúc buổi họp báo đang diễn ra, khiến toàn bộ khách sạn với khoảng 400 khách lưu trú phải nhanh chóng sơ tán để đảm bảo an toàn.

3 diễn viên có mặt tại khách sạn.

Theo báo cáo, gần 100 lính cứu hỏa đã được điều động tới hiện trường để khống chế đám cháy. Dù tình huống khá hỗn loạn, lực lượng chức năng nhanh chóng kiểm soát được sự việc. Có 3 người bị thương nhẹ được sơ cứu kịp thời. Đại diện khách sạn cho biết đám cháy được dập tắt hoàn toàn và các khách lưu trú đều an toàn, khách sạn sau đó mở cửa trở lại, ngoại trừ một khu nhà hàng tạm thời đóng cửa.

Khách sạn nơi xảy ra sự cố là địa điểm sang trọng, từng đón tiếp nhiều ngôi sao hạng A và chính trị gia nổi tiếng. Nơi này được xây dựng từ năm 1925 và được xem là một trong những địa điểm lưu trú cao cấp bậc nhất tại Paris.

Hiện trường vụ hỏa hoạn.

Trên mạng xã hội, các diễn viên không nhắc nhiều đến sự cố. Kathryn Newton vẫn đăng video trong khách sạn với tâm trạng khá thoải mái cho thấy tình hình đã được kiểm soát.

Ready or Not 2: Here I Come là phần tiếp theo của bộ phim kinh dị hài Ready or Not. Trong phần mới, nhân vật Grace do Samara Weaving thủ vai tiếp tục trở lại, cùng em gái Faith do Kathryn Newton đảm nhận phải đối đầu với nhiều gia tộc tranh giành quyền lực. Phim dự kiến ra mắt ngày 27/3.

