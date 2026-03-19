Ngày 19/3, Univision đưa tin giới chức Istanbul đang mở cuộc điều tra quy mô lớn liên quan đến cái chết chưa rõ nguyên nhân của người mẫu Aysegul Eraslan (27 tuổi).

Thi thể của cô được phát hiện ngày 13/3 tại căn hộ riêng sau khi gia đình mất liên lạc và phải nhờ cảnh sát phá cửa. Nạn nhân được xác nhận tử vong tại hiện trường, sau đó thi thể được chuyển đi khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân.

Nữ người mẫu Aysegul Erasla.

Một chi tiết đáng chú ý là đoạn camera an ninh được xem như “manh mối quan trọng”. Hình ảnh ghi lại cho thấy diễn viên Sunay Kurtulus xuất hiện tại tòa nhà nơi Aysegul sinh sống, khoảng 1 giờ trước thời điểm được cho là xảy ra vụ việc.

Trước thông tin này, Sunay xác nhận đã làm việc với cơ quan chức năng với tư cách nhân chứng và khẳng định không có mặt tại hiện trường vào thời điểm xảy ra sự việc. Thông qua luật sư, anh cho biết chỉ cung cấp lời khai cần thiết và bác bỏ mọi suy đoán liên quan.

Hiện cảnh sát chưa xác định nghi phạm cũng như chưa đưa ra bất kỳ cáo buộc nào. Các điều tra viên đang tiếp tục rà soát hành trình của Aysegul trước khi qua đời. Được biết, cô vừa trở về từ Ai Cập vào ngày 11/3, chỉ 2 ngày trước khi được phát hiện tử vong.

Hoạt động cuối cùng trên mạng xã hội của Aysegul là ngày 12/3, khi cô đăng tải hình ảnh được cho là từ chuyến đi Los Angeles, Mỹ. Trước đó, không có dấu hiệu cho thấy cô gặp vấn đề bất thường về tinh thần hay sức khỏe.

Aysegul được biết đến rộng rãi nhờ phong cách thời trang hiện đại, thời thượng.

Aysegul Eraslan sở hữu hơn 361.000 người theo dõi trên Instagram, thường xuyên chia sẻ nội dung về thời trang, phong cách sống và du lịch. Cô được biết đến sau khi tham gia chương trình Đây là phong cách của tôi, từ đó xây dựng tên tuổi trong lĩnh vực người mẫu.

Sự ra đi đột ngột của nữ người mẫu khiến cộng đồng mạng và người hâm mộ bàng hoàng, nhiều người để lại lời tiếc thương trên các nền tảng mạng xã hội.

