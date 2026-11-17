Sáng miệt mài trên những rẫy cafe, chiều lại xỏ giày ra sân tập bóng, Thuơn - cô gái người Ba Na, đội trưởng đội bóng nữ Đak Đoa, chưa từng nghĩ có ngày mình trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, được góp mặt ở sân chơi cao nhất của bóng đá nữ Việt Nam.
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Hoa khôi giải bóng đá vùng cao Huyền Trang không chỉ gây chú ý bởi sắc đẹp nổi bật, mà còn thể hiện được tài năng tại các giải đấu thu hút đông đảo người xem.
Ở tuổi 17, Lường Thảo My bất ngờ trở thành gương mặt được chú ý trên mạng xã hội (MXH). Đằng sau vẻ ngoài xinh xắn của nữ sinh dân tộc Thái là tình yêu bóng đá cùng giấc mơ theo đuổi con đường chuyên nghiệp.