Ở tuổi 17, Lường Thảo My bất ngờ trở thành gương mặt được chú ý trên mạng xã hội. Đằng sau vẻ ngoài xinh xắn của nữ sinh dân tộc Thái là tình yêu bóng đá cùng giấc mơ theo đuổi con đường chuyên nghiệp.

Nữ sinh dân tộc Thái bất ngờ nổi tiếng trên MXH

Tại giải bóng đá nữ dân tộc thiểu số Mai Châu Open 2026 (Phú Thọ), Lường Thảo My cùng các đồng đội trong màu áo Sơn La Storm giành vị trí thứ ba chung cuộc. Đó là thành quả đáng ghi nhận sau những ngày thi đấu và tập luyện đầy nỗ lực của những cô gái trẻ mới ở độ tuổi 16-17.

Tuy nhiên, điều khiến Thảo My bất ngờ hơn cả không chỉ là thành tích cùng đội bóng mà còn là sự chú ý đặc biệt từ cộng đồng mạng. Những hình ảnh nữ sinh dân tộc Thái trong trang phục truyền thống, mạnh mẽ tranh chấp và thi đấu trên sân cỏ nhanh chóng được chia sẻ trên nhiều diễn đàn.

Hình ảnh gây sốt của Thảo My trên sân bóng.

Sự đối lập giữa vẻ ngoài trẻ trung, duyên dáng và hình ảnh quyết liệt khi chơi bóng khiến Thảo My nhận được nhiều sự quan tâm trái chiều. Cô gái sinh năm 2009 thậm chí được cộng đồng mạng gọi bằng những danh xưng như "hoa khôi sân cỏ".

Dẫu vậy, sự nổi tiếng đến bất ngờ cũng mang lại không ít xáo trộn cho cuộc sống của nữ sinh đang học lớp 12. Bên cạnh những lời động viên, khen ngợi, Thảo My còn phải đối diện với sự tò mò và một số bình luận khiếm nhã về ngoại hình.

"Đúng là cuộc sống của tôi hiện giờ có thay đổi. Tôi rất bất ngờ khi nhiều người lại quan tâm tới mình như vậy. Họ khen, nhưng cũng có người chú ý về ngoại hình.

Tôi bắt đầu tập đá bóng từ năm 8 tuổi, đến giờ vẫn yêu trái bóng và muốn theo đuổi đam mê tới cùng. Vì vậy, tôi cố gắng bỏ qua những thứ thiếu tích cực để tiếp tục chơi bóng", Thảo My chia sẻ.

Thảo My tập bóng đá từ năm 8 tuổi.

Với nữ sinh Sơn La, điều quan trọng nhất vẫn là tình yêu dành cho bóng đá. Cô không muốn sự chú ý trên mạng xã hội làm ảnh hưởng đến mục tiêu mà bản thân đã theo đuổi suốt nhiều năm.

Nói về trang phục thi đấu gây chú ý, Thảo My cho biết đó là bộ đồ truyền thống của người Thái. Không chỉ riêng cô, nhiều nữ cầu thủ khác cũng lựa chọn trang phục này khi tham gia giải đấu.

"Tôi rất tự hào khi thi đấu với hình ảnh của quê hương mình", Thảo My bày tỏ.

Hâm mộ Quang Hải, Đình Bắc và quyết tâm theo bóng đá chuyên nghiệp

Sinh năm 2009, hiện là học sinh Trường THPT Thảo Nguyên (Sơn La), Thảo My yêu trái bóng tròn từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, khác với nhiều cầu thủ được phát hiện và đào tạo trong các trung tâm bóng đá từ sớm, hành trình của cô chủ yếu gắn với những trận đấu phong trào, cấp làng, cấp xã.

Cô nữ sinh xinh đẹp của Trường THPT Thảo Nguyên.

Thảo My thừa nhận bản thân có xuất phát điểm muộn nếu muốn bước vào con đường bóng đá chuyên nghiệp. Những năm qua, cô chủ yếu tập luyện và thi đấu ở các sân chơi không chuyên, chưa có cơ hội được đào tạo bài bản trong môi trường bóng đá đỉnh cao.

Dù vậy, nữ sinh 17 tuổi không vì thế mà từ bỏ ước mơ. Trái lại, cô đang cố gắng tận dụng những lợi thế của bản thân để tiếp tục phát triển.

"Lợi thế của tôi là thể lực. Tôi leo núi, lên nương từ nhỏ nên sức khỏe có sẵn. Điều mà tôi phải học thêm là kỹ năng. Để bổ trợ cho bóng đá, tôi còn chơi thêm cả boxing và chạy bộ", Thảo My chia sẻ.

Về thần tượng, cô gái dân tộc Thái dành tình cảm đặc biệt cho hai tuyển thủ Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Đình Bắc. Không chỉ ấn tượng với tài năng trên sân cỏ, Thảo My còn yêu thích sự hòa đồng, gần gũi của hai cầu thủ này.

Nữ sinh 17 tuổi hâm mộ Quang Hải và Đình Bắc.

"Tôi thần tượng Quang Hải và Đình Bắc. Cả hai không chỉ đá bóng hay, mà còn hòa đồng với mọi người. Xem anh Quang Hải và Đình Bắc thi đấu, tôi càng quyết tâm theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp", nữ sinh Trường THPT Thảo Nguyên cho biết.

Đáng chú ý, Thảo My không xem việc là con gái chơi bóng đá là rào cản đối với bản thân. Theo cô, bóng đá không làm mất đi sự nữ tính. Quan trọng nhất là mỗi người có đủ tự tin để theo đuổi điều mình yêu thích.

Với My, được ra sân, tập luyện và thi đấu là niềm vui lớn. Nhưng sâu xa hơn, cô vẫn mong một ngày có thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, được khoác áo những CLB lớn và biết đâu đấy có thể là đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Ưu tiên việc học, muốn làm HLV bóng đá Dù dành nhiều tình cảm cho bóng đá, Thảo My hiểu rằng con đường trở thành cầu thủ chuyên nghiệp sẽ không dễ dàng. Xuất phát điểm muộn, thiếu môi trường đào tạo bài bản và khoảng cách về kỹ năng là những thử thách mà cô cần nỗ lực vượt qua. Hiện tại, khi đang bước vào năm cuối cấp, Thảo My xác định việc học tập là ưu tiên hàng đầu. Trước mắt, cô tập trung chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ước mơ của Thảo My là thi đỗ vào một trường Đại học TDTT để tiếp tục theo đuổi niềm đam mê. Nếu không thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, cô vẫn muốn gắn bó với bóng đá trong vai trò HLV.

Một số hình ảnh về Lường Thảo My (nguồn FBNV):