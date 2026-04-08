Suối Tà Đủ thuộc địa phận xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị (xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa cũ) là điểm đến thu hút đông đảo du khách ghé thăm dịp gần đây nhờ cảnh quan xanh mát và không gian yên tĩnh.

Khu vực suối trải dài với khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, dòng nước mát lạnh. Xung quanh là các bãi đá, cồn cát và thác nước tự nhiên được bao bọc bởi rừng núi xanh bạt ngàn.

Suối Tà Đủ cách trung tâm thị trấn Khe Sanh cũ khoảng 10 phút di chuyển bằng xe máy, thuận tiện cho du khách tới trải nghiệm, tham quan

Huy Võ – một người trẻ làm du lịch kiêm nhiếp ảnh gia tại Quảng Trị cho biết, vài tuần nay, cứ đến buổi chiều, khu vực suối Tà Đủ ở phía hạ nguồn của thuỷ điện Rào Quán lại tấp nập người dân và du khách tới vui chơi, tắm mát.

Không gian suối rộng, thoáng đãng và khí hậu mát mẻ, trong lành, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tới “trốn nóng” ngày hè và hòa mình vào các hoạt động ngoài trời hấp dẫn.

Theo kinh nghiệm của chàng trai trẻ, thời điểm lý tưởng để ghé thăm suối Tà Đủ là vào mùa hè, khoảng từ tháng 4 đến tháng 7.

Khi ấy, thời tiết khô ráo, có nắng, phù hợp để du khách check-in và tham gia các hoạt động hòa mình vào thiên nhiên như dạo bộ, bơi lội, dã ngoại, trekking…

Trong đó, từ 15h đến 17h là khoảng thời gian thích hợp cho du khách trải nghiệm bơi lội, vui chơi tại suối. Sau 17h, mặt trời bị dãy núi che bóng, nước suối sẽ lạnh hơn.

“Vì khu vực này thuộc phía hạ nguồn của thuỷ điện Rào Quán nên lượng nước ở suối phụ thuộc vào lịch xả nước của thủy điện.

Thời điểm thủy điện không xả nước, dòng suối sẽ cạn, khô nên du khách cần lưu ý về mặt thời gian hoặc chủ động hỏi người bản địa trước khi ghé thăm điểm đến này để có trải nghiệm trọn vẹn như mong muốn”, Huy nhấn mạnh.

Chàng trai quê Quảng Trị cũng nói thêm, thủy điện thường xả nước từ 15h-16h. Khi ấy, dòng suối đầy ắp nước nên du khách có thể lựa chọn khung giờ phù hợp khi tới đây.

Có một số ngày, suối cạn nước. Du khách nên tham khảo thông tin trước chuyến đi bằng cách tra cứu lịch xả nước của thủy điện hoặc liên hệ người địa phương

Huy lưu ý, suối Tà Đủ là địa điểm du lịch tự phát, vẫn còn giữ được vẻ nguyên sơ. Vì vậy, du khách tới đây cần mang theo áo phao và chú ý đảm bảo an toàn cho bản thân, đồng thời giữ gìn vệ sinh chung, bảo vệ môi trường cảnh quan quanh khu vực.

“Đây là điểm đến tự nhiên nên du khách tới trải nghiệm hoàn toàn miễn phí. Quanh suối cũng chưa có dịch vụ ăn uống, chỉ có một số chòi/lán nghỉ cho thuê để khách ngồi chơi, nghỉ ngơi.

Vì thế, du khách cần chủ động chuẩn bị sẵn đồ ăn thức uống và vật dụng cá nhân cần thiết”, Huy chia sẻ.

Đường đi tới suối Tà Đủ thuận tiện, du khách có thể kết hợp ghé thăm một số địa điểm du lịch khác trên địa bàn

Theo chàng trai trẻ, quãng đường tới suối Tà Đủ dễ đi và thuận tiện di chuyển, các phương tiện cá nhân như ô tô, xe máy có thể đến tận nơi, thậm chí tiến sát được vào khu vực tắm suối.

Từ địa điểm này, du khách cũng có thể kết hợp khám phá một số điểm đến thú vị khác thuộc địa phận huyện Hướng Hóa cũ và cách đó không quá xa như: thác Tà Puồng, nhà tù Lao Bảo, thôn Chênh Vênh, bảo tháp Khe Sanh hay đèo Sa Mù, cánh đồng điện gió…

