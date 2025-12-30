NTK Nguyễn Minh Công vừa được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao chứng nhận xác lập kỷ lục tại Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ (phường Xuân Hòa, TPHCM).

Anh được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đến chúc mừng như: ca sĩ Hòa Minzy, ca sĩ Phương Mỹ Chi, hoa hậu Yến Nhi, hoa hậu Kiều Duy, á hậu Phương Anh, á hậu Quỳnh Anh, á hậu Quỳnh Châu, á hậu Thanh Ngân, người mẫu Nam Anh...

Cụ thể, Nguyễn Minh Công được công nhận xác lập kỷ lục "Triển lãm thời trang kết hợp trình diễn nghệ thuật tái hiện không gian ẩm thực và văn hoá dân gian Nam Bộ đầu tiên tại Việt Nam".

Dù lịch trình cá nhân rất bận, ca sĩ Hòa Minzy và Phương Mỹ Chi vẫn thu xếp đến chúc mừng Nguyễn Minh Công. Ảnh: NVCC

Với 9X, đây là sự ghi nhận những sáng tạo, đóng góp của anh trong việc bảo tồn và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống.

Trước đó, Nguyễn Minh Công tổ chức triển lãm kết hợp thời trang, văn hoá và nghệ thuật Miệt cù lao tại Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ TPHCM.

Sự kiện không chỉ trưng bày các thiết kế thời trang lấy cảm hứng từ bánh mứt dân gian mà còn có khu vực trải nghiệm ẩm thực truyền thống; các hoạt động workshop gói bánh, làm thiệp, nặn bột nghệ thuật.

Sau 3 tuần mở cửa, triển lãm hút 10.000 lượt khách tham quan trong và ngoài nước, trở thành cột mốc đáng nhớ trong hành trình 10 năm làm nghề.

"Với tôi, thời trang không chỉ để mặc mà còn là cách kể chuyện. Tôi may mắn được sinh ra và lớn lên từ miền đất Nam Bộ giàu ký ức. Suốt 10 năm qua, tôi chỉ làm việc duy nhất là giữ lại những giá trị quen thuộc ấy bằng ngôn ngữ của thời trang và nghệ thuật. Cột mốc cũng là lời nhắc tôi tiếp tục hành trình sáng tạo để lưu giữ và phát huy hơn nữa những giá trị truyền thống văn hóa đặc trưng quý báu của Việt Nam", Nguyễn Minh Công nói.

NTK Thoa Trần được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao xác lập kỷ lục với BST áo dài "Ngũ Liên Hương"

Ngũ Liên Hương gồm 5 thiết kế áo dài lấy cảm hứng từ hoa sen - biểu tượng thuần khiết, thanh cao trong đời sống văn hóa, tâm linh người Việt. Điểm nhấn đặc biệt của bộ sưu tập là việc ứng dụng công nghệ ánh sáng LED trên từng cánh hoa, tạo hiệu ứng thị giác khi trình diễn: các thiết kế kết hợp lại thành hình ảnh một đóa sen nở rộ.

Nhà thiết kế Thoa Trần và 5 thiết kế áo dài "Ngũ Liên Hương".

Theo Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, đây là lần đầu tiên áo dài truyền thống được trình diễn theo hình thức sắp đặt ánh sáng quy mô như vậy. Bộ sưu tập được đánh giá cao bởi sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, tôn trọng phom dáng áo dài Việt nhưng vẫn mở ra hướng tiếp cận mới cho nghệ thuật trình diễn đương đại.

Hình ảnh của "Ngũ Liên Hương" khi trình diễn.

Trước đó, NTK Thoa Trần từng được xác lập Kỷ lục Việt Nam với bộ sưu tập áo dài Về với cội nguồn, lấy cảm hứng từ lễ hội đền Hùng. Việc liên tiếp được ghi nhận bằng các kỷ lục quốc gia khẳng định hướng đi bền bỉ của NTK Thoa Trần trong việc tôn vinh áo dài Việt như một di sản sống, được làm mới bằng sáng tạo nhưng vẫn giữ trọn tinh thần cội nguồn.

