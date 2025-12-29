Sự kiện công bố và Hội đồng bình chọn hơn 200 thành viên tiến hành bỏ phiếu cho các hạng mục Giải thưởng âm nhạc Làn sóng xanh lần thứ 28 - 2025 diễn ra tại Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM.

Danh sách đề cử phản ánh một năm bùng nổ của thị trường nhạc Việt với sự chuyển dịch rõ rệt về dòng nhạc. Cụ thể, âm nhạc năm nay ghi nhận sự lên ngôi của các giá trị truyền thống và khơi gợi niềm tự hào dân tộc.

Đặc biệt, trong năm kỷ niệm A50 và A80, những sản phẩm mang âm hưởng dân gian đương đại, kết hợp cùng các yếu tố văn hóa vùng miền đã tạo nên diện mạo mới cho bảng xếp hạng Làn sóng xanh. Vì vậy, mùa giải thứ 28 chọn chủ đề Con rồng cháu tiên.

Điểm nhấn của danh sách đề cử là những tác phẩm ngợi ca tình yêu đất nước và con người Việt Nam như: Bắc Bling, Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Còn gì đẹp hơn, Nỗi đau giữa hoà bình, Mặt trời trong bóng tối, Made in VietNam…

Các chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc như Em xinh say Hi và Anh trai say Hi có sức ảnh hưởng không nhỏ. Giám đốc âm nhạc JustaTee được đề cử Nhà sản xuất của năm, nhiều ca khúc lọt bảng xếp hạng hàng tuần.

Ca khúc dẫn đầu về số lượng đề cử là Bắc Bling của Hòa Minzy, nghệ sĩ Xuân Hinh và Tuấn Cry với các hạng mục: Bài hát hiện tượng, Ca khúc của năm, Sự kết hợp xuất sắc, Hòa âm phối khí và MV của năm.

Kế đến là Mục hạ vô nhân (Soobin, Binz, NSND Huỳnh Tú) với 3 đề cử: Sự kết hợp xuất sắc, Hòa âm phối khí và MV của năm. Dù cho tận thế (Erik) với 3 đề cử: Ca khúc của năm, Ca khúc nhạc phim được yêu thích và MV của năm.

Các sản phẩm còn lại như Made in VietNam, Còn gì đẹp hơn và Viết tiếp câu chuyện hòa bình cùng nhận 2 đề cử.

Hòa Minzy, Soobin "càn quét" các hạng mục. Ảnh: Tư liệu

Hạng mục Ca khúc nhạc phim được yêu thích lần đầu trở lại giải thưởng kể từ sau năm 2018. Năm nay, thị trường điện ảnh bùng nổ kéo theo các ca khúc nhạc phim lan tỏa, có đời sống độc lập, mạnh mẽ.

5 bài hát được đề cử là nhạc phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Nụ hôn bạc tỷ, Tử chiến trên không, Đàn cá gỗ và Bộ tứ báo thủ.

Về thành tích cá nhân, Hòa Minzy và Soobin dẫn đầu số lượng đề cử.

Đặc biệt, Hòa Minzy "bỏ túi" đến 6 đề cử trực tiếp (Bài hát hiện tượng, Ca khúc của năm, Sự kết hợp xuất sắc, MV của năm, Nữ ca sĩ của năm, Ca khúc nhạc phim được yêu thích) và 2 đề cử gián tiếp (Hoà âm phối khí, Nhà sản xuất của năm).

Sự xuất hiện của divo dòng nhạc hàn lâm, cách mạng ở mảng nhạc trẻ gây chú ý. Ảnh: FBNV

Soobin không kém cạnh với 4 đề cử trực tiếp (Ca khúc nhạc phim được yêu thích, Sự kết hợp xuất sắc, MV của năm, Nam ca sĩ của năm) và 2 đề cử gián tiếp (Hòa âm phối khí, Nhà sản xuất của năm).

Một điểm thú vị gây bất ngờ của danh sách hạng mục năm nay là ca sĩ Tùng Dương lần đầu được đề cử mảng nhạc trẻ. Anh góp mặt tại 3 hạng mục Bài hát hiện tượng, Ca sĩ đột phá của năm và Nam ca sĩ/rapper của năm.

Với 2 bản hit quốc dân, gương mặt mới - nhạc sĩ, ca sĩ Nguyễn Hùng nhận đến 5 đề cử gồm: Bài hát hiện tượng, Ca khúc của năm, Ca khúc nhạc phim được yêu thích, Gương mặt mới xuất sắc và Nam ca sĩ của năm.

Đáng chú ý, riêng hạng mục Gương mặt mới xuất sắc, Nguyễn Hùng là cái tên duy nhất không thuộc "vũ trụ say Hi”.

Giải Thành tựu năm nay được BTC thống nhất trao cho diva Hồng Nhung và ca sĩ Quang Linh.

Trích đoạn MV "Nỗi đau giữa hòa bình" - Hòa Minzy