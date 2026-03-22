Tối 22/3, ca sĩ Hòa Minzy khoe được tỉnh Bắc Ninh trao bằng khen và vinh danh là Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh năm 2025. Đây là một trong những phần thưởng mang ý nghĩa đặc biệt với nữ ca sĩ 9X, bởi đó là sự ghi nhận đến từ chính mảnh đất đã nuôi dưỡng tuổi thơ và truyền cho cô ngọn lửa yêu văn hóa dân gian Kinh Bắc. Hòa Minzy bày tỏ vinh dự này không chỉ là niềm vui cá nhân mà còn thôi thúc bản thân tiếp tục nỗ lực để mang lại niềm tự hào cho quê hương và bà con nơi đây.

Ngay trước bằng khen từ tỉnh Bắc Ninh, Hòa Minzy được Ban Bí thư Trung ương Đoàn chọn là 1 trong 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025, là đại diện duy nhất của lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật trong danh sách vinh danh những cá nhân xuất sắc dưới 35 tuổi.

2025 là năm thành công chưa từng có của Hòa Minzy. Tháng 3/2025, cô ra mắt MV Bắc Bling đạt mốc 200 triệu lượt xem nhanh nhất lịch sử Vpop, đồng thời vươn lên vị trí top 1 trong danh sách những MV ra mắt ấn tượng nhất thế giới. Hòa Minzy cũng trở thành nữ nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên đạt vị trí số 1 trending toàn cầu trên YouTube.

Tháng 4/2025, là 1 trong số 100 đại biểu chương trình Việc tử tế và được gặp, phát biểu trước Chủ tịch nước Lương Cường. Tháng 5, cô nhận Huy hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, ghi nhận những đóng góp bền bỉ cho cộng đồng.

Cùng thời điểm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao bằng khen cá nhân tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngành văn hóa. Tháng 10, cô nhận bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam sau khi đồng hành cùng phim Mưa đỏ và MV Nỗi đau giữa hòa bình.

Tại lễ trao giải Làn Sóng Xanh, Hòa Minzy được trao tới 7 hạng mục quan trọng gồm Nữ ca sĩ của năm, Ca khúc của năm và MV của năm. Tiếp đó, tại lễ trao giải Tinh hoa Việt đầu năm 2026, Hòa Minzy giành cú đúp với 2 hạng mục MV của năm và Ca sĩ của năm.

Điểm đặc biệt làm nên Hòa Minzy không chỉ nằm ở âm nhạc mà còn ở tấm lòng với cộng đồng. Những đóng góp của nữ ca sĩ được ghi nhận qua Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia và Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2025.

Hòa Minzy thể hiện "Bắc Bling" trong concert tại TPHCM:

Ảnh: FBNV