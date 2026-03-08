Sau thời gian dài giữ kín chuyện tình cảm, ca sĩ Hòa Minzy đã chính thức công khai mối quan hệ với Đại úy Thăng Văn Cương.

Trên trang cá nhân, Đại uý Thăng Văn Cương viết: "Cảm ơn em vì tất cả, anh và bố mẹ, gia đình rất hạnh phúc khi có em làm vợ làm dâu. Anh sẽ cố gắng phấn đấu vì tương lai của chúng ta và các con. Anh yêu em, vợ ơi!".

Chia sẻ này nhanh chóng nhận được gần 260.000 lượt tương tác, hơn 11.000 bình luận, hơn 12.000 chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều người nhận xét Thăng Văn Cương là người giản dị nhưng đầy trách nhiệm và mong chờ những cập nhật tiếp theo từ cặp đôi cùng tuổi.

Thăng Văn Cương đã thân thiết với con trai riêng của Hòa Minzy từ trước.

Thăng Văn Cương cũng chia sẻ thêm hình ảnh Hòa Minzy tươi cười ngồi trên vai bạn trai khi cả 2 mặc quân phục với tên in rõ trên áo, bình dị, hồn nhiên và hạnh phúc. Một hình ảnh khác là khi Văn Cương cúi người cho bé Bo leo lên lưng, thể hiện sự gắn bó giữa anh và con trai riêng của Hòa Minzy. Trong bộ quân phục chỉnh tề, Thăng Văn Cương còn ôm chặt bé Bo giữa phòng khách.

Cũng trong dịp 8/3, fanpage của bé Bo đăng ảnh hai bố con bên nhau kèm lời nhắn ngọt ngào gửi đến Hòa Minzy: "Bố và con chúc mừng mẹ mùng 8 tháng 3", khiến người hâm mộ không khỏi xúc động trước hình ảnh gia đình ấm áp này.

Đại uý Thăng Văn Cương và bé Bo.

Năm 2024, gia đình Đại uý Thăng Văn Cương đã chính thức sang nhà Hòa Minzy ở Bắc Ninh để dạm hỏi. Tuy nhiên, cặp đôi quyết định hoãn đám cưới để tập trung phát triển sự nghiệp. Hòa Minzy cho biết bố mẹ và con trai Bo đều rất quý mến Thăng Văn Cương, coi anh như thành viên trong gia đình. Nữ ca sĩ cũng xin lỗi bạn trai vì đã để anh chờ đợi lâu, đồng thời bày tỏ hạnh phúc khi tìm được tình yêu đúng nghĩa.

Bức ảnh Hòa Minzy cùng Đại uý Thăng Văn Cương chụp ảnh cùng Văn Toàn và nhóm bạn thân do diễn viên Bảo Hân đăng tải.

Sự công khai của cặp đôi nhận được sự ủng hộ lớn từ đồng nghiệp và người hâm mộ. Trước đó, Hòa Minzy từng bị đồn đoán hẹn hò với cầu thủ Văn Toàn nhưng cô đã phủ nhận và khẳng định hai người chỉ là bạn bè.

Ngay sau khi Hòa Minzy công khai bạn trai Thăng Văn Cương thì diễn viên Bảo Hân cũng đăng tấm ảnh chụp nhóm chơi và tiết lộ Đại uý Thăng Văn Cương đã gặp và giao lưu với cầu thủ Văn Toàn ngoài đời.

Hòa Minzy chỉ sinh sau bạn trai đúng 1 ngày.

Hòa Minzy tên thật Nguyễn Thị Hòa, sinh ngày 31/5/1995, là một trong những ca sĩ nổi bật của làng nhạc Việt. Cô từng đoạt Quán quân Học viện ngôi sao năm 2014 và có nhiều bản hit như Rời bỏ, Không thể cùng nhau suốt kiếp, Bắc Bling. Trước khi công khai mối quan hệ mới, Hòa Minzy từng trải qua vài cuộc tình và có một cậu con trai tên Bo sinh năm 2019.

Bạn trai của Hòa Minzy là Đại uý Thăng Văn Cương, sinh ngày 30/5/1995 - quê Lục Ngạn, Bắc Giang (nay thuộc Bắc Ninh). Theo chia sẻ từ Hòa Minzy, hai người quen nhau qua chương trình truyền hình thực tế Sao nhập ngũ năm 2022. Từ đó, mối quan hệ dần phát triển, kéo dài 4 năm trong lặng lẽ để tránh sự chú ý của truyền thông.

Thăng Văn Cương trong "Sao nhập ngũ 2022":

