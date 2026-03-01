Tối 19/3, ca sĩ Hòa Minzy gây chú ý khi đăng clip ghi lại khoảnh khắc bạn trai - Đại úy Thăng Văn Cương cùng gia đình đến nhà cô "thưa chuyện". Đi kèm là những chia sẻ chân thành, lần đầu hé lộ rõ hơn về mối quan hệ tình cảm kín tiếng của nữ ca sĩ.

Gia đình Đại úy Thăng Văn Cương đến "thưa chuyện" với gia đình Hòa Minzy

Theo Hòa Minzy, năm 2024 Thăng Văn Cương đã cùng gia đình chính thức sang nhà cô để ra mắt, đặc biệt khi đó ông nội của nữ ca sĩ vẫn còn sống.

Cô cho biết, bạn trai được gia đình yêu mến, đặc biệt hợp tính với ông nội. Ông từng mong chờ ngày cháu gái mặc váy cưới, chính thức trở thành vợ của Đại úy Thăng Văn Cương. Tuy nhiên, điều này vẫn còn dang dở để lại nhiều tiếc nuối.

Hòa Minzy cũng lần đầu chia sẻ về đặc thù công việc của bạn trai. Đại úy Thăng Văn Cương hiện là quân nhân thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam, đảm nhiệm vai trò quản lý, chỉ huy, với tác phong nghiêm túc, kỷ luật. Chính vì tính chất công việc, cả hai phải giữ kín chuyện tình cảm trong thời gian dài.

Nữ ca sĩ bày tỏ sự thấu hiểu và biết ơn khi bạn trai đã chấp nhận thiệt thòi, kiên nhẫn bảo vệ mối quan hệ. Cô nhớ lại câu nói của Thăng Văn Cương khiến mình xúc động: "Khi nhìn đồng đội đưa vợ con lên đơn vị, anh cũng mong một ngày có thể làm điều tương tự".

"Anh đã không hề dễ dàng với việc phải giấu đi hạnh phúc của mình. Em luôn cảm ơn vì sự kiên nhẫn đó", Hòa Minzy bày tỏ.

Sau thời gian kín tiếng, hiện tại cả hai có thể thoải mái hơn khi công khai tình cảm. Nữ ca sĩ cho biết, kể từ khi quyết định ở bên nhau, cuộc sống của cô trở nên tích cực, trọn vẹn hơn cả trong công việc nghệ thuật lẫn đời sống cá nhân.

Cô chia sẻ thêm, những dự định còn dang dở trong cuộc đời đang dần được cả hai cùng nhau vun đắp, hướng tới một cái kết hạnh phúc. Dù chưa nói trước tương lai, Hòa Minzy khẳng định sẽ cố gắng trở thành hậu phương vững chắc để bạn trai yên tâm công tác.

"Em tự hào khi được làm vợ của anh", nữ ca sĩ bày tỏ.

Chia sẻ của Hòa Minzy nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Nhiều ý kiến gửi lời chúc phúc, đồng thời bày tỏ sự xúc động trước câu chuyện tình của cô.