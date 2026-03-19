Chị Đỗ Nhi, vợ của một quân nhân đăng ảnh và chia sẻ thông tin đại úy Thăng Văn Cương ra mắt Hòa Minzy với các đồng nghiệp tại đơn vị.

"Chị em hậu phương xin phép được gặp Hòa Minzy trước. Chưa từng nghĩ sẽ gặp em trong không khí ấm áp tại đơn vị của chồng", Đỗ Nhi chia sẻ dưới bài đăng.

Đại úy Thăng Văn Cương giới thiệu Hòa Minzy với các đồng nghiệp tại đơn vị. Ảnh: @donhi.

Trư 19/3, đại úy Thăng Văn Cương đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc anh bế bổng cả hai mẹ con lên, kèm theo lời nhắn đầy trìu mến: "Từ nay vợ không phải một mình gồng gánh nữa đâu". Bài đăng lập tức lan rộng với hơn 60.000 lượt thích và gần 2.700 bình luận chỉ sau 4 giờ, phần lớn là những lời chúc mừng và ngưỡng mộ dành cho cặp đôi.

Đại úy Thăng Văn Cương bế Hòa Minzy và bé Bo.

Trên trang fanpage riêng với hơn 2 triệu người theo dõi, bé Bo cũng chia sẻ đoạn video được "bố Cương" dắt tay dạo quanh khuôn viên doanh trại, bày tỏ sự thích thú với không khí quân ngũ.

Đại úy Văn Cương bế bé Bo:

Hòa Minzy từng cho biết bạn đời thuộc đơn vị trực chiến, công việc vất vả và ít có thời gian bên gia đình. Cả năm, 2 người chỉ trông chờ vào những ngày phép hiếm hoi để được ở cạnh nhau nhưng điều đó không làm cô bớt tự hào về anh.

Mối tình của cặp đôi bắt nguồn từ chương trình Sao nhập ngũ năm 2022 nhưng được giữ kín suốt thời gian dài. Đến ngày 7/3, Hòa Minzy mới chính thức công khai mối quan hệ, đồng thời tiết lộ gia đình đại úy Văn Cương đã sang hỏi cưới và đám cưới dự kiến diễn ra vào cuối năm 2027. Dù chưa tổ chức hôn lễ, 2 người đã chung sống và xưng hô "vợ", "chồng" với nhau.

Đáng chú ý, bé Bo gọi đại úy Văn Cương là "bố Cương" và luôn háo hức chờ đến ngày bố mẹ thành cô dâu chú rể. Phía Văn Cương cũng không giấu tình cảm khi bày tỏ: "Cảm ơn em vì tất cả, anh và bố mẹ, gia đình rất hạnh phúc khi có em làm vợ làm dâu. Anh sẽ cố gắng phấn đấu vì tương lai của chúng ta và các con".

Hòa Minzy - Thăng Văn Cương.

Về phần mình, Hòa Minzy chia sẻ bản thân không tìm kiếm sự giàu có mà chỉ cần một người đủ niềm tin, đủ bao dung, hạnh phúc khi thấy cô tỏa sáng và yêu thương bé Bo. Từ khi có Văn Cương bên cạnh, cô cảm thấy yên tâm và sự nghiệp ngày càng phát triển.

Sinh năm 1995, quê Bắc Ninh, Hòa Minzy từng đoạt quán quân Học viện ngôi sao 2014. Cô sở hữu loạt hit được công chúng yêu mến như Rời bỏ, Không thể cùng nhau suốt kiếp, Bật tình yêu lên... Đầu năm 2024, cô lần đầu nhận giải Nữ ca sĩ được yêu thích nhất tại Mai Vàng và được vinh danh Nữ ca sĩ của năm tại giải Cống hiến. Cùng năm, MV Bắc Bling của cô trở thành bản hit lớn trong sự nghiệp.

Đại úy Văn Cương sinh năm 1995, xuất thân từ gia đình nông dân ở Bắc Giang nay thuộc Bắc Ninh.

Đại úy Văn Cương bế 2 mẹ con Hòa Minzy:

