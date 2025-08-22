Trưa 22/8, Erik, Đức Phúc, Trang Pháp, MONO, Chi Pu, Quốc Thiên, hoa hậu Tiểu Vy... tham gia sự kiện ra mắt MV Nỗi đau giữa hoà bình của Hòa Minzy tại TPHCM. Đây cũng là ca khúc chủ đề phim điện ảnh Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền. Hòa Minzy cũng đóng một vai rất nhỏ trong bộ phim này.

MV "Nỗi đau giữa hòa bình":

Nỗi đau giữa hoà bình do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác, ca ngợi sự hy sinh của những người vợ, người mẹ Việt Nam anh hùng. Hòa Minzy vào vai người vợ mất chồng sau cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

MV kết nối với câu chuyện hậu phương của đội trưởng Tạ (diễn viên Phương Nam) trong phim Mưa đỏ. Nữ ca sĩ chia sẻ, sản phẩm được quay gấp rút, khâu quay hình, di chuyển gặp khó vì ê-kíp lên đến hơn 100 người.

Hòa Minzy bật khóc khi gặp Erik, Đức Phúc, Trang Pháp.

Hòa Minzy cho biết thường thể hiện năng lượng tích cực song bản thân khi ở nhà là người mẹ ân cần. Vì vậy, khi quay hình, cô không phải gồng mình để thể hiện những cảm xúc của nhân vật.

Nữ ca sĩ được đơn vị sản xuất phim Mưa đỏ hỗ trợ trên phim trường với súng đạn, xe tăng để quay hình, đồng thời cung cấp một số phân cảnh phim để ghép vào MV.

Hòa Minzy tại sự kiện ra mắt "Mưa đỏ" ở Hà Nội.

Hòa Minzy thừa nhận áp lực, ý thức bản thân cần tinh tế, có trách nhiệm cao khi làm nhạc về chủ đề lịch sử. Cô phát hành ca khúc trước, sau đó mới ra mắt MV, để khán giả hiểu sâu sắc nội dung mình muốn truyền tải trong sản phẩm.

Nam chính Phương Nam cho biết câu chuyện của nhân vật Tạ trong MV trùng hợp với câu chuyện của ông nội anh - một giáo viên viết đơn tình nguyện tham gia chiến trường và hy sinh. Ông không có bất cứ hình ảnh nào về bản thân, di ảnh chỉ được vẽ dựa trên ký ức.

Nam diễn viên xúc động tiết lộ, bố mình đã dành hơn 10 năm để tìm hài cốt ông nhưng không thành công. Anh mong vai diễn của mình trong Mưa đỏ sẽ là lời tri ân đến ông nội.

Diễn viên Phương Nam trong "Mưa đỏ".

Tại sự kiện, Hòa Minzy tri ân người mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Minh Thuỷ. Bà được phong tặng danh hiệu này vào năm 2018, sau khi chồng và con trai đều hy sinh vì Tổ quốc. Ở cuối MV Nỗi đau giữa hoà bình, nữ ca sĩ tri ân bà mẹ Việt Nam anh hùng Đào Thị Vui sau khi có cơ duyên thăm bà trong chuyến đến Quảng Trị dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 vừa qua. Sản phẩm sẽ được lên sóng vào tối nay.

Hòa Minzy tặng 3 bức tranh cho bà Lê Thị Minh Thuỷ:

Ảnh, video: FBNV, Thanh Phi